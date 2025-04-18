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立院龍頭選舉「綠白電話門」柯文哲告吳崢求償100萬結果曝光
立法院正副院長選舉衍伸出「綠白電話門」事件，民進黨發言人吳崢指民眾黨前主席柯文哲主動致電「綠營一位醫界大老」喬院長人選，民眾黨、柯文哲提民事訴訟，請求民進黨、吳崢連帶賠償100萬元，並刪除臉書文章，台北地方法院今判民眾黨、柯文哲敗訴，吳崢免賠，可上訴。
民眾黨、柯文哲另一併提告三立新聞及高姓記者、ETtoday及陶姓記者，各連帶求償100萬元，並下架新聞報導，法院同樣也判決民眾黨、柯文哲敗訴。
吳崢去年2月1日在臉書發文，指「柯文哲主席主動打電話給綠營一位醫界大老，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，副院長可以無條件支持民進黨所推出的人選」等語。
三立新聞網高姓記者同日發布新聞指「民眾黨主席柯文哲透過關係致電民進黨高層，遊說院長投票支持黃珊珊」；ETtoday陶姓記者也寫報導指出，「柯文哲透過關係致電給綠營高層遊說，但民進黨考量兩個原因拒絕，第一是民眾黨過去信譽不良」等語。
民眾黨認為吳崢文章、媒體報導與事實不符，誤導社會大眾，請求民進黨、吳崢連帶賠償100萬元，並刪除臉書文章；另向三立新聞及高姓記者、ETtoday及陶姓記者，各連帶求償100萬元，並下架新聞報導。
法院開庭時，雙方均委任律師出庭，民眾黨、柯文哲律師指出，吳崢是故意不法侵害黨部和柯文哲名譽、信用權，縱使沒有故意，也有過失，媒體記者則是過失不法侵害名譽、信用權；另認為政黨信用權不應限於經濟商業範圍。
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