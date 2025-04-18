狠心枕邊人！欠大筆賭債 司機為錢先後毒殺前女友與妻子

60歲張姓男子因賭博欠下大筆賭債，盜領前女友275萬餘元存款後毒殺對方，前女友命大沒死兩人分手；張男又交往陳姓女子，要陳女投保各達100萬元的傷害險及健康保險後迅速結婚，隨後毒殺妻子。刑事局調查，去年底逮捕張男。

張男平常擔任環保清潔公司的司機，卻因為喜歡賭博，欠下大筆賭債。2016年間，張嫌與王姓女子交往，卻不斷盜領對方存款，王女女兒發現後，王女想要討回錢，王女卻數次昏迷、嘔吐急診住院。

警方調查，王女就醫期間，尿液檢出加保扶（劇毒農藥）殘留，張嫌仍不斷盜領對方存款，隔年2月，當王女存款所剩無幾後，張涉嫌將海洛因摻到食物內，王女食用後昏迷送醫，住院期間，張嫌利用陪伴照護機會，再次在飲食內加海洛給王女食用，王女昏迷，急救後挽回性命。

張嫌發現存款已提領一空，又見王女未死，兩人分手後，王女希望能繼續討回存款，因此沒有提告張的盜領犯行，希望不要逼太緊讓對方還錢。

2020年8月，張嫌與陳姓女子交往，同年11月及隔年2月，陳女陸續投保各達100萬元的傷害險及健康保險，受益人為張男。

2021年3月8日，張迅速與陳女結婚，三周後，陳女因痔瘡手術入住醫院，卻在術後復原期間突發癲癇症狀並失去意識，經搶救診斷為缺氧性腦病變，轉入加護病房急救超過20日後仍宣告不治。

檢察官相驗後認為陳女死因有疑，決定解剖鑑定，並指揮刑事警察局偵查第二大隊偵辦。

根據法醫研究所解剖鑑定報告，陳女膽汁測出微量Dibucaine（待布卡因，為半身麻醉及局部麻醉劑或外塗麻醉藥膏，不可經口服用），中毒可造成癲癇發作、心律不整。

但死者住院期間，醫療紀錄並未開立或施用待布卡因，加上死者嘴唇牙齒壓面損傷皮下組織間出血，警方懷疑是遭外力注入該麻醉用藥，導致腦部麻痺、癱瘓，陷入昏迷而死亡。

警方調閱醫院監視器影像，發現案發當時，病房內僅有張男陪同照顧；警方查訪死者親友及調閱保險資料，發現死者術前投保上百萬元保險，並迅速與張男完成結婚登記，投保、結婚、死亡時間相距甚近，動機令人起疑，因此鎖定張涉有重嫌，展開偵查蒐證。

警方深入調查，發現張的王姓前女友有類似遭遇，警方比對案件細節，發現犯罪手法基本雷同，都是將毒、藥物混入食物飲品內讓女方服用。

警方在去年12月18日拘提張嫌到案，張嫌否認殺人，檢察官訊後以犯罪嫌疑重大聲請羈押，法院裁定准押禁見，全案依殺人及殺人未遂罪，移送新北地檢署偵辦，這個月11日偵結起訴。

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