醫療器材行老闆欠勞健保166萬元 妻子透天厝差點被法拍
彰化縣鹿港鎮一家醫療器材行滯欠勞健保費加上滯納金共166萬元，原本法務部行政執行署彰化分署要查封老闆娘提供擔保的房子，老闆怕妻子房子被法拍，想向地下錢莊借錢清償，被書記官勸阻，建議他可另覓其他資金清償，最後他終於在友人伸援手下清償積欠勞健保費，也保下房子。
這家牙科醫療器材行從2018年起就開始欠勞健保費，到了2021年欠費已累計到90多萬元，彰化分署也發現該器材行名下並無財產，書記官即通知負責人到場報告清償計畫，但分署屢傳不到，執行人員即持拘票將老闆拘提到場，老闆娘即提供一棟鹿港透天厝作為擔保，讓老闆辦理分期償還而獲釋放。
後因疫情，負責人因經濟狀況不佳仍未按時繳款，不僅舊欠費未清，醫療器材行因有聘請員工，更不斷有新的欠費，以致所欠金額越來越高，積欠的勞健保費共141萬多元，再加上25萬元滯納金，需清償166萬元。執行人員多次電話催繳，負責人還是無法如期繳款，分署日前即廢止分期並辦理負責人妻子的透天厝的查封登記。
近期書記官原擬至現場張貼封條，但本於寬緩執行立場，書記官再次電話聯繫催繳，負責人希望分署不要拍賣配偶房子，以免引起家庭糾紛，表示會向地下錢莊借錢清償，書記官苦口婆心勸負責人另覓其他資金償還，以免鑄成大錯，因地下錢莊利滾利，將會更難清償。
日前負責人在朋友陪同下到分署繳清166萬多元，並感謝書記官在他思緒混亂時，打消他要向地下錢莊借錢的念頭，也慶幸友人願意先借錢代償，待不動產塗銷查封登記後，他會用房子向金融機構貸款，再把錢還給朋友。分署當天即以最速件塗銷老闆娘不動產查封登記。
彰化分署表示，事業單位應繳納的勞健保費用，是員工能否享受各項勞健保福利的基石，如果公司確實有經濟困難無法一次繳納完，可提出相關資料經核准後辦理分期，並應按期繳款，否則分期擔保人個人財產會被分署執行。而滯納勞健保費用會被加計滯納金，非常不划算，也提醒業者應按期繳款以免面臨被追繳的窘境。
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