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邱議瑩打耳光法院判賠20萬元 羅智強：不與暴力妥協
去年5月國會改革法案審查期間，朝野爆發多次激烈的肢體衝突，當時民進黨立委邱議瑩更是直接打國民黨立委羅智強一記耳光，羅智強請律師提告，昨天台北地方法院一審判決，邱議瑩必須賠償新台幣20萬元。羅智強說，他不向獨裁屈服，不與暴力妥協，會與惡勢力對抗到底。
羅智強表示，去年立法院審查國會改革法案，民進黨當家鬧事，打警察、打議事人員、對女立委襲臀性騷。當時邱議瑩用扇子搧他耳光，還語帶威脅地喊「你是沒有被人打過」，他未還手，結果邱議瑩竟說要去驗傷，「了不起的民進黨，打人喊救人」。
羅智強說，他不姑息暴力，請律師提告，台北地方法院一審判決，邱議瑩必須賠償新台幣20萬元。
羅智強表示，邱議瑩是暴力慣犯、打人累犯，動不動就出手出腳，掌摑前立委李慶華，腳踹法務部長辦公室大門，去年審法案，邱不僅打她耳光，還用丟擲水瓶砸國民黨立委，「邱議瑩的德性，就是民進黨的縮影」。
羅智強說，為什麼過去打人已被法院判賠，邱議瑩還學不到教訓？民進黨威權獨裁打壓在野，就是邱議瑩囂張打人的底氣，但他不向獨裁屈服，不與暴力妥協，會與惡勢力對抗到底。
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