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早餐店老闆欠勞健保營業稅70萬 存款遭扣押急繳清

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東一間早餐店老闆多年來欠繳健保、勞保費及營業稅等達119萬餘元，期間雖斷斷續續繳款，欠繳金額仍近70萬元。今年過年後行政執行署屏東分署發現其銀行帳戶裡有存款便發文扣押，終於迫使其下定決求將70萬元全數繳清。

該老闆獨資經營早餐店多年，因入不敷出自2020年至2024年間，欠繳部分的健保、勞保費及營業稅等，國稅局、健保署、勞保局等機關，陸續將案件移送至法務部行政執行署屏東分署執行，歷年移送案件324件，滯欠金額達119萬餘元。

多年來早餐店老闆多次請求分期繳納，但因營業狀況不佳，常斷斷續續繳款而未依期履行，最後仍被廢止分期，至今年農曆年前，仍欠繳近70萬元。在過完年後，分署發現其銀行帳戶裡有存款便發文扣押，但僅扣到4萬多元。

沒想到三天後，早餐店老闆主動至分署表示，實在不願意再過著提心吊膽，煩惱財產會被執行的日子，願意借款繳清所有款項，最後也如約到場將70萬元全數清償。

屏東分署提醒民眾，如有經濟困難無法一次結清者，可檢具文件申辦分期，但若未依規定履行繳納義務，分署將採扣押存款及查封財產設備等措施，保障公法債權實現。

義務人到場繳款，示意圖。圖／行政執行署屏東分署提供
義務人到場繳款，示意圖。圖／行政執行署屏東分署提供

屏東 早餐店 老闆

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