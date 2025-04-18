全台最大假出金詐團詐得157億 北檢今起訴80人、主嫌求刑逾25年

台北地檢署偵辦全台最大「假出金電信詐欺水房」，破獲美樂公司詐騙集團，追出95名詐團成員，檢警去年底執行「斬金行動」羈押其中52人，查獲假出金集團數月內匯款予全台5080名被害人8.5億餘元，詐騙高達157億餘元，全案今日偵結，依詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌起訴，歐俞彤求處25年有期徒刑以上之刑。

北檢今偵結，依詐危條例主持、操縱、指揮犯罪組織，加重詐欺款達新台幣5百萬元，及洗錢罪起訴歐俞彤等7人；陳男犯組織犯罪條例指揮犯罪組織、加重詐欺、洗錢罪起訴；詐團成員72人涉犯參與犯罪組織、詐危條例加重詐欺達新臺幣5百萬元、 加重詐欺、洗錢等罪嫌起訴；吳男等15人逃匿依法通緝，潛逃出境將發函外交部註銷護照。

檢方調查，假出金詐團由電信詐欺機房成員，透過網路系統商非法化物系統，架設2230個「假投資網站及應用程式」，招攬被害人投資，再派出「出金手」，透過郵局臨櫃匯款或其他方式，小額匯款「出金」至被害人帳戶，營造投資獲利「假象」，讓被害人誤信投資網站為正當投資管道，而持續並投入大量資金而受騙。

主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、檢察官林小刊指揮新北市刑警大隊溯源，從去年12月起執行斬金行動，破獲假出金詐欺水房去年5月成立的「美樂公司」犯罪組織，追出美樂集團據點遍布全台，每日經手詐欺贓款達數千萬元甚至上億元，歐俞彤替詐團涉金流斷點，維繫本案詐欺集團組織發展、延續及運作，其情節及惡性均屬特別重大，求處25年有期徒刑以上之刑，擔任美樂公司管理階層、送水出金等11人求處應執行20年有期徒刑以上之刑。