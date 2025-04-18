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新竹市農會賄選案今起訴 前金加後謝「1票30萬」曝光

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹市農會楊男今年2月當選茄苳里會員代表後，意圖競選同屆監事職務，他以1票30萬元分前金、後謝行賄，多次遊說遭拒絕，新竹地檢署今天偵結，依違反農會法、涉嫌賄選起訴楊男，移請新竹地方法院審理。

根據檢方調查，楊男於今年2月15日當選新竹市農會第11屆茄苳里會員代表後，意圖競選同屆監事職務。然而，楊男卻不循正當途徑，於2月18日下午駕車前往茄苳里會員代表當選人吳姓男子住處，試圖以金錢遊說對方支持其監事競選。

檢方指出，楊男當日因吳男躲避未見面，僅與其配偶謝女接觸，並向謝女表示「「自己人要挺自己人、客家人要挺客家人」、「錢不是問題，我先給20萬，選上再給10萬」等語，遊說謝女轉達其先生支持其競選監事。謝女明確推辭後，楊男仍不放棄，續以「先給15萬，選上再給15萬」說詞懇求協助傳話，然謝女始終未允，楊男遂駕車離去。謝女見其離開後，即時轉知先生。

新竹檢察署表示，檢察長陳松吉高度重視本次農會選舉涉賄情資，指示執行秘書、主任檢察官邱志平統籌轄內情資並指派專責檢察官偵辦。經檢察官黃依琳指揮警調並約談被告及證人到案，迅速釐清案情脈絡，展現查賄斷根、維護基層民主的堅定立場。

新竹檢察署呼籲，選舉是民主制度的基石，賄選則是破壞公民信任與選舉公正的毒瘤。唯有全民提高警覺、勇於檢舉，持續防堵賄選與暴力介入，營造公平、乾淨之選舉風氣，方能守護民主價值，讓選舉真正回歸民意、遠離金權干擾。

新竹地檢署。本報資料照片
新竹地檢署。本報資料照片

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