聽新聞
0:00 / 0:00

控疲勞偵訊拍桌 柯文哲與檢察官當庭互嗆

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔林銘翰／台北報導

北院持續審理京華城案，昨天提訊在押的前台北市長柯文哲，準備程序庭約五小時後結束，柯文哲還押土城看守所。記者許正宏／攝影
北院持續審理京華城案，昨天提訊在押的前台北市長柯文哲，準備程序庭約五小時後結束，柯文哲還押土城看守所。記者許正宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，台北地院昨提解柯文哲出庭。柯上次針對檢察官林俊言有關「不雅照」風波發難，這次對檢察官姜長志敲桌子控訴疲勞偵訊，姜怒斥「我有讓你休息」，柯與檢察官法庭駁火，法官看傻眼。

台北地院昨提解柯文哲出庭，柯文哲表示，檢方起訴已達濫訴程度，司法矇住眼把他抹黑、定罪，前副市長彭振聲、前都委會執秘邵琇珮認罪「我看了起訴書一頭霧水」，偵查檢察官林俊言在看守所偵訊彭時，有兩小時未錄音影，邵女也是遭霸凌才認罪。

柯勸公訴檢察官別淌偵查檢察官渾水。他說，像開刀一樣，外科醫生開刀由另一個醫生說明不準，「公訴檢察官怎麼還會理直氣壯地辯論？」「林俊言做的筆錄要查」。

偵查兼蒞庭的姜長志表示，柯偵查中對細節不回答「要不要當著大家面說清楚一五○○萬元是什麼？」「要不要說明和黃珊珊說『小沈已經給過了』是什麼？」

柯回嗆姜去年八月卅日「你偵訊時和我說什麼？」「要不要看錄影帶？」姜不同意，並以表情激怒柯，柯直接敲擊被告席木桌發出大聲響「我說了我很累」，指姜不讓他停止受訊問。

柯、姜在法庭一來一往，法官來不及制止一人發言，另一人又頂回去，姜長志拿起麥克風抗議柯「我有讓你休息啊！」柯說「真相終究會被世界知道」。

柯文哲辯護人蕭奕弘主張認罪的彭振聲、邵琇珮被檢方不正訊問、甚至恐嚇邵女「妳再唬弄試試看」；指檢察官在看守所偵訊彭振聲，沒有全程錄音影，暗示彭作不利柯的指控，甚至對彭說「你要做余文、李述德就對了！」

蕭說，檢察官對邵琇珮說「妳被賣了」令邵女承受壓力，再對邵女說「妳如果還是按照在廉政署的說法，妳如果還是覺得可以唬弄過去，就來試試看」；姜反譏「檢辯要說服的是法官，法庭活動不是舞台秀」。

民眾黨主席黃國昌也嗆檢察官說，為了威逼市府官員硬咬柯文哲，竟然連「如果以為按照在廉政署的說法可以呼籠過去，我們就來試試看」都說得出口，這是檢察官偵辦，還是黑道在恐嚇。

廉政署 柯文哲 檢察官

延伸閱讀

民眾黨列北檢4大惡行 批違法濫權使司法正義蒙羞

「非羈押至死就是獄中暴斃」 陳佩琪曝柯文哲最新病況：他已經看開了

同囚車人犯跟著小草喊「阿北加油」稱伙食不錯有您真好 柯文哲苦笑

柯文哲涉圖利京華城有沒有罪？檢方拋一策略：聲請傳喚苗博雅

相關新聞

控疲勞偵訊拍桌 柯文哲與檢察官當庭互嗆

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，台北地院昨提解柯文哲出庭。柯上次針對檢察官林俊言有關「不雅照」風波發難，這次...

鄭文燦案 檢辯爭執監聽譯文

陳時奮求償975萬 高虹安一審免賠

停職中的新竹市長高虹安博士論文引誣告官司，旅美教授陳時奮指高女被指導教授除名，高女告陳誹謗不成，陳自訴高女誣告反獲勝訴，...

債務糾紛持棒毆打電擊鬧出人命 4嫌上法庭只有他認罪

曾姓男子等4人去年2月1日深夜與李姓男子在台南市新營區住處談判債務處理，分持棍棒、刺青針毆打、刺擊李四肢及口部等，甚以電...

老父年輕坐牢未養家「年收不到3千元」 法院判女兒免扶養

新竹女子小玲（化名）自幼由母親獨力撫養，父親則長年入獄、未盡扶養責任，雙方多年毫無聯繫。如今63歲的父親因無力維生，依法...

吳思瑤遭「斬首」恐嚇 警逮政治狂熱男…檢今訊後聲押

立委吳思瑤近日遭傳訊恐嚇「斬首」等，報警處理，台北市警方2小時內鎖定犯嫌郭男身分，隔日即逮人，詢後依恐嚇罪將郭男移送士林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。