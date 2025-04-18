陳時奮求償975萬 高虹安一審免賠

停職中的新竹市長高虹安博士論文引誣告官司，旅美教授陳時奮指高女被指導教授除名，高女告陳誹謗不成，陳自訴高女誣告反獲勝訴，陳向高女求償九七五萬元，台北地方法院昨判陳時奮敗訴，高虹安免賠，可上訴。

台北地院指出，陳時奮主張高虹安誣告、不法侵害他的權益，但是不能證明高虹安有「捏造不實之事實而申告」及行為具有不法性，陳時奮請求高虹安損害賠償，應予駁回。

陳時奮緊追高虹安博論有無抄襲，在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」，又指「高虹安沒有自己的博士研究」，高虹安控告陳時奮加重誹謗罪，檢方處分陳時奮不起訴。

陳時奮事後自訴高虹安犯誣告罪，一審去年八月依誣告罪判高虹安十月徒刑，陳時奮取得「勝績」，再加碼向高虹安鉅額求償九七五萬元。法院開庭時，雙方均委任律師出庭。

陳時奮委任律師曾指出，高虹安對陳時奮按鈴申告誹謗「是侵害的手段不是標的」；高虹安委任律師曾說，陳時奮的民事起訴狀指高虹安論文未引註，卻又卷附誣告案一審判決，但誣告案判決沒有提及未引註的事，造成高虹安難以防禦。

另外，陳時奮求償的九七五萬元裡，其中九五○萬元是精神損害賠償，八萬元是律師費，另有十七萬元飛機票錢，但高虹安二○二二年八月廿六日對陳提告加重誹謗，陳的機票證據日期顯示卻是二○二二年七月廿四日，陳時奮搭機來台與本案毫無因果關係「是為了別的事來台」，且機票價格是三萬元「十七萬是怎麼算出來的？」