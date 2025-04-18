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鄭文燦案 檢辯爭執監聽譯文
海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄遭訴，桃園地方法院昨再度開庭，鄭的律師團再度聲請完整通信監察卷證詢問，被檢方諷是「幽靈摸索」，幻想能從不相干資料找有利被告事證，恐讓他人隱私外洩。
主任檢察官呂象吾說，目前所提供四十四則通信監察錄音檔，均依辯方調查清單，律師團不能因為音檔編碼不連貫，就認為檢方有所隱藏；辯方近期提出聲請調查證據書狀內，列出的編號實際上都與案情無關，內容可能有他人感情、保險號碼等隱私，檢方未將這些音檔列入犯罪證據，就是考量涉及第三人隱私。
律師何祖舜說，檢方不該選擇性摘取部分資料，而對其他視而不見，若無完整音檔，無法確認是否仍有對被告有利內容，希望充分取得進行判斷，並請庭上給予一個月時間整理資料。
律師鍾維翰說，檢方不該以其中涉及個人隱私、宗教或政黨傾向等泛泛理由阻擋調取。律師錢建榮補充，完整提供才是檢方要起訴被告的舉證責任，不用代辯護人過濾內容。
承辦檢察官陳嘉義蒞庭，指律師團的聲請未釋明待證事實關聯性，僅稱可能有利被告，這些辯方想像仍有利於被告的事證，待證事實界定不具體，還用不存在的幻想摸索證據。
呂象吾補充，進行首次準備程序前，已有尚未公開審理的卷證譯文及證人辯詞，作出對被告有利結論的報導，如果完整提供難保不會外洩。
另鄭文燦和另一被告廖家興被限制住居、出境出海八個月期限將屆，法官問鄭、廖意見，二人均說尊重庭上決定，檢建請延長境管，審判長諭知候核辦。
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