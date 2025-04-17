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債務糾紛持棒毆打電擊鬧出人命 4嫌上法庭只有他認罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

曾姓男子等4人去年2月1日深夜與李姓男子在台南市新營區住處談判債務處理，分持棍棒、刺青針毆打、刺擊李四肢及口部等，甚以電擊施虐，致李休克不治，曾等4人被訴傷害致死罪，台南地院國民法庭今開庭審理，曾男承認動手打人外，李、張及黃姓男子均否認犯行。

據調查，20多歲李男去年2月2日凌晨被人送醫急救，身上有多處頓挫傷，疑似遭人毆打。曾男隨後向警方投案，聲稱是因欠債談判，本想給對方教訓卻鬧出人命。

曾男自稱與李男有債務糾紛，雙方相約在民宅談判，後來談不攏爆發衝突，曾男疑似失手把李男打趴在地，沒了生命跡象，把人載到醫院丟包再到派出所投案，才爆發此事。

然而，檢警原以為是鬥毆事件，直至法醫相驗後發現李男死因為心因性休克，與其年輕、身材壯碩不相符，才發現案情並不單純；懷疑他慘遭電擊，導致其心臟麻痺不治。

檢方下午傳同案被告曾男作證，提示死者手上破損部位及左上臂4x1公分焦黑的灼燒傷。曾坦承以球棒、電擊棒教訓死者，但對死者身上灼燒如何產生？曾回答「沒印象」。

檢警深入調查，追出曾同夥之一李男，期間3度前往小北百貨店購買延長線、膠帶等物，往返民宅，曾也答稱「沒注意到」。檢警甚至勘驗監視器，黃男曾左、右手各分持電擊棒進出民宅畫面，曾說，記得黃有拿電擊棒，但要做什麼？他不知道。他直言有拿電擊棒毆打死者，但黃拿的電擊棒，並不是他用的那一支。

檢方也傳喚當天在場的梁姓男子作證，他表示，張男找他到場談太陽能設施問題，他就一直待在3樓房間看電影等人，期間曾下樓來拿外送吃。他也說，離開前，記得曾、張在1樓客廳，其他要看照片，名字他忘記了，現場看到4、5個人。

案發後，經警方提示照片，梁曾指認曾等人，但證人交互詰問，他表示，除了曾、張，其他忘記了，沒有印象。他也描述，離開時，看到被害人半靠在電視櫃前，其他人則坐在沙發上，被害人流血，地板上也有血跡，手腳瘀青。然而，有律師質疑梁供述不實，與監視器畫面及客觀事證不符，難認其證詞可以採信。

台南檢警原以為是鬥毆事件，直至法醫相驗後發現李男死因為心因性休克，與其年輕、身材壯碩不相符，才發現案情並不單純。圖／本報資料照
台南檢警原以為是鬥毆事件，直至法醫相驗後發現李男死因為心因性休克，與其年輕、身材壯碩不相符，才發現案情並不單純。圖／本報資料照

債務 台南 命案 殺人

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