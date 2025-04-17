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老父年輕坐牢未養家「年收不到3千元」 法院判女兒免扶養
新竹女子小玲（化名）自幼由母親獨力撫養，父親則長年入獄、未盡扶養責任，雙方多年毫無聯繫。如今63歲的父親因無力維生，依法請求子女扶養，但小玲不願承擔扶養責任，向法院聲請免除扶養義務，新竹地院裁定准許。
判決書指出，小玲父親與其母在1994年離婚，1995年起多次入獄，甚至在小玲出生不久後就因違反懲治盜匪條例等重大刑案入獄服刑7年半，出獄後又因毒品、竊盜、贓物等案陸續入獄，至今仍在監服刑，因無力維生，依法請求子女扶養。
法院經查，小玲父親在2022年與2023年的所得僅為1825元與2787元，名下亦無財產，確屬無力以自身財產維持基本生活，符合「有受扶養必要」的法律要件。依民法規定，作為成年子女的小玲依法應負扶養義務。
不過小玲控訴，父親從未提供任何經濟支持，雙方多年未聯絡、情感疏離，早已形同陌路，毫無親情可言，因此向法院聲請免除扶養義務。小玲媽媽也到庭證明，她與小玲父親在31年前就離婚，1995年起小玲父親就多次入獄服刑，確實沒有扶養過小玲，對於本件聲請沒有意見。
法官認為，雖法律原則上直系血親間有互負扶養義務的規定，但若父母在子女年幼時未盡責任，法院得視情況免除子女日後的扶養義務。經查，小玲父親在女兒成長過程中完全缺席，與小玲毫無親情可言，且小玲父親過去從未對小玲盡扶養責任，若強令小玲扶養父親，顯失公平，最終裁定免除小玲扶養義務。
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