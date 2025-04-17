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高虹安誣告陳時奮遭求償958萬元 法院判「免賠」理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

停職中的新竹市長高虹安博士論文引誣告官司，旅美教授陳時奮指高女被指導教授除名，高女告陳誹謗不成，陳自訴高女誣告則獲勝訴，陳向高女求償958萬元，台北地方法院今判陳時奮敗訴，高虹安免賠，可上訴。

台北地院指出，高虹安提出加重誹謗告訴，雖經檢察官處分不起訴，但就申告的具體事實是否構成犯罪，相關法律評價問題是高虹安本於個人法律認知的判斷，縱使她的認知與法律規定未符，也難認有不法誣告的事實。

法院認為，博士論文是可受公評之事，陳時奮有權做適當評論，受評論的作者即高虹安也有權自衛、自辯或保護合法利益，因此陳時奮主張高虹安誣告、不法侵害他的權益，但不能證明高虹安有「捏造不實之事實而申告」及行為具有不法性，因此陳時奮請求高虹安損害賠償，應予駁回。

陳時奮緊追高虹安博論有無抄襲，在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」，又指「高虹安沒有自己的博士研究」，高虹安控告陳時奮加重誹謗罪，檢方處分陳時奮不起訴。

陳時奮事後自訴高虹安犯誣告罪，一審去年8月依誣告罪判高虹安10月徒刑，陳時奮取得「勝績」，再加碼向高虹安鉅額求償958萬元。

停職中的新竹市長高虹安（圖）。圖／聯合報系資料照片
停職中的新竹市長高虹安（圖）。圖／聯合報系資料照片

律師 陳時奮 高虹安

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