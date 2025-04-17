剴剴案女社工否認犯罪 出庭稱被誤會「很委屈」…沒調解意願

保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死1歲男童「剴剴」案，檢方再追究兒福聯盟社工陳尚潔失職、造假訪視紀錄等，依偽造文書、過失致死罪嫌起訴。台北地方法院今開庭審理，陳女仍否認犯罪，並透過律師表示沒有和剴剴家屬和解的意願。

陳尚潔於法庭內表示，她對於發生遺憾感到心痛、難過，被檢方起訴她也覺得很委屈，起訴書寫的工作內容與她實際的職責、工作內容有落差，認為檢察官對她有所誤會。

陳尚潔委任律師指出，剴剴出養的過程總共歷經3個社福機構，包括鶯樹社福中心、兒福聯盟、文山居家托育服務中心，而真正輔導、監督保母的單位是文山居托中心，而非兒福聯盟或陳尚潔。

法官問及是否需要法院協助雙方調解，陳尚潔律師指出「目前不用」；告訴代理人則說，因陳女完全否認犯行，且今表達沒有調解意願，因此告訴人也沒有和解意願。

另外，陳尚潔也透過律師聲請發還與剴剴無關、其餘3名孩童的出養個案諮詢表。法官庭末諭知7月17日下午2點半再開庭。

檢方起訴，陳尚潔2022年3月接到新北市政府轉介的剴剴出養案後，同年5月安排蕭姓保母照顧，後來外婆把剴剴接回，但外婆無力支付費用，指陳女明知外婆可以申請托育減免，仍把剴剴交給劉彩萱照顧。

檢察官指控，依兒少權益保障法及社政作業程序，社工如果發現兒童及少年受虐，應於24小時內通報，劉彩萱早在2023年9、10月就告知剴剴會講髒話、磨牙、掉牙、自撞，希望把剴剴送給別人托育，但陳尚潔卻沒有因而提高每月至少1次的訪視頻率。

檢方調查說，剴剴2023年12月24日過世，陳尚潔當天早上11點成立「剴剴小天使」群組，第2天再找其他社工成立「1224意外處理」群組，涉嫌串證；陳女是「剴剴」死前最重要的求助窗口，陳女卻怠於職責，犯後且飾詞狡辯、隱匿證據，依偽造文書、過失致死罪起訴她，從重求刑。