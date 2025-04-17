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台南男欠稅530筆逾期不繳 持分土地被查封立馬繳清欠款
38歲賴姓男子因開車超速、闖紅燈、未依規定繳交通行費等，經台南市府交通局裁罰297張罰單共計13萬1700元，再加上積欠牌照稅及罰鍰等共530筆，合計15萬8315元，逾期未繳，而遭移送強制執行，行政執行署台南分署發現他在後壁區有3筆持分土地，到場查封後，他馬上繳清全部欠款。
台南分署統計，賴男因駕駛自用小客車超速、闖紅燈、不依限期參加定期檢驗、未依規定繳交通行費等，經交通局裁罰297張罰單、合計13萬1700元。此外，他欠繳使用牌照稅及其罰鍰、公路法罰鍰、強制汽車責任保險法罰鍰及高速公路通行費等，合計移送15萬8315元。
台南分署表示，執行人員收案後，發現賴男在台南市後壁區有3筆持分土地，函請地政機關辦理查封登記後，並至現場查封。當他得知土地遭查封，這才發現事情大條了，他說，土地急要辦理過戶，所以到場繳清全部欠款。
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