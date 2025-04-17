快訊

結親英特爾？加碼投資美怎布局 台積電法說會七大重點一次看

社子島禁建逾50年…居民不滿環評提告 法院認定3違法撤銷處分

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

禁建逾50年的社子島開發案於台北市前市長柯文哲通過環境評估審查，當時柯被批評「鴨霸市長」，百餘名居民反對並組成自救會認為環評內容有重大瑕疵，提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今判決居民勝訴，撤銷環評處分及訴願決定，可上訴。

台北市政府地政局土地開發總隊為社子島的開發單位，檢具環境影響說明書送台北市政府環保局審查，經一階環評審查後，認應繼續二階環評審查，台北市環評委員會2022年1月19日決議通過環評。

地政局土地開發總隊修正環評報告書初稿後，經環評委員會同年3月16日會議決議同意確認，之後送交環評報告書定稿、環評報告給環保局，環保局即公告環評報告審查結論及摘要，並刊登行政院公報，社子島自救會號召居民百位社子島居民聯名提訴願被駁回，再提起行政訴訟。

北高行指出，社子島環評報告未將擬興建的汙水處理廠納入開發計畫環評範圍合併分析及評估，違反開發行為環境影響評估作業準則，也無法達成本案開發計畫及環評目的，應屬違法。

另外，環評報告也未將屬於防洪工程的破堤工程、聯外閘門、高保護設施納入本案開發計畫實施環評，有違誤之處，且堤防工程應納入本案開發計畫的開發行為，環評報告未合法踐行濕地保育法相關程序，也不合法。

社子島。圖／聯合報系資料照片
社子島。圖／聯合報系資料照片

北市 環評 社子島

延伸閱讀

台東焚化爐冒黑煙數值超標 環保局：濾管破裂

社子島開發環評被撤銷 影響進度？北市：原則上會上訴

社子島開發案通過環評...自救會提行政訴訟贏了 法院今判決撤銷環評

生態社子島環評被撤銷 環團籲蔣萬安勿討好利益團體

相關新聞

柯文哲又與「偵查」檢察官駁火 拍桌嗆：我累了你還要偵訊我！

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，台北地院今提解柯出庭，柯繼上次矛頭針對偵查檢察官林俊言所謂「不雅照」事件發難...

詐騙燒向部立醫院 衛福部次長林靜儀直接點名「2個人」

台灣詐騙盛行，連衛福部部立醫院都不放過。衛福部次長林靜儀於臉書表示，近日在臉書流傳，衛福部花蓮醫院招募醫療健檢協助人員，...

社子島禁建逾50年…居民不滿環評提告 法院認定3違法撤銷處分

禁建逾50年的社子島開發案於台北市前市長柯文哲通過環境評估審查，當時柯被批評「鴨霸市長」，百餘名居民反對並組成自救會認為...

出席斥詐論壇 賴揭示打擊詐騙4大作為

我不相信道高一尺、魔高一丈，我們是政府，學術專精，一定要有邪不勝正的決心。總統賴清德17日出席…

社子島開發案通過環評...自救會提行政訴訟贏了 法院今判決撤銷環評

禁建逾50年的社子島開發案於台北市前市長柯文哲通過環境評估審查，當時柯被批評「鴨霸市長」，百餘名居民反對並組成自救會認為...

影／憂柯文哲心律不整 陳佩琪：不知何時發生致命傷害

台北地方法院開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，夫人陳佩琪到場旁聽，在庭訊結束後走到支持者小草們聚集的場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。