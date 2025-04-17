社子島禁建逾50年…居民不滿環評提告 法院認定3違法撤銷處分
禁建逾50年的社子島開發案於台北市前市長柯文哲通過環境評估審查，當時柯被批評「鴨霸市長」，百餘名居民反對並組成自救會認為環評內容有重大瑕疵，提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今判決居民勝訴，撤銷環評處分及訴願決定，可上訴。
台北市政府地政局土地開發總隊為社子島的開發單位，檢具環境影響說明書送台北市政府環保局審查，經一階環評審查後，認應繼續二階環評審查，台北市環評委員會2022年1月19日決議通過環評。
地政局土地開發總隊修正環評報告書初稿後，經環評委員會同年3月16日會議決議同意確認，之後送交環評報告書定稿、環評報告給環保局，環保局即公告環評報告審查結論及摘要，並刊登行政院公報，社子島自救會號召居民百位社子島居民聯名提訴願被駁回，再提起行政訴訟。
北高行指出，社子島環評報告未將擬興建的汙水處理廠納入開發計畫環評範圍合併分析及評估，違反開發行為環境影響評估作業準則，也無法達成本案開發計畫及環評目的，應屬違法。
另外，環評報告也未將屬於防洪工程的破堤工程、聯外閘門、高保護設施納入本案開發計畫實施環評，有違誤之處，且堤防工程應納入本案開發計畫的開發行為，環評報告未合法踐行濕地保育法相關程序，也不合法。
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