出席斥詐論壇 賴揭示打擊詐騙4大作為

總統賴清德（中）17日上午在台北出席「2025斥詐風雲論壇」，與內政部長劉世芳（左2）、警政署長張榮興（左）、數發部政務次長林宜敬（右2）、金管會副主委陳彥良（右）等人合影。 (中央社)

我不相信道高一尺、魔高一丈，我們是政府，學術專精，一定要有邪不勝正的決心。總統賴清德17日出席「2025斥詐 風雲論壇」時，分享政府對於打擊詐諞的4大作為，包括「組織面」、「法制面」、「政策面」與「預算面」。他也勉勵打詐同仁，政府要不斷拿出掃黑的決心、打擊黑金槍毒詐，一個縣市又一個縣市、一次又一次的進行。

四方面打詐

對於詐騙的樣態，賴清德表示，詐騙推陳出新、聲名狼籍，對台灣社會的危害可以說是罄竹難書。賴清德說，政府第一是「組織面」，行政院成立打詐辦公室，由行政院政務委員林明昕督導，由內政部次長馬士元擔任專案辦公室主任，同時協同包括內政部、警政署、法務部，另外還有金管會、交通部、數發部等相關部會。另外，中央也跟地方政府合作，政府也跟民力共同協防，目的能夠發揮組織效果，把詐騙傷害降到最低。

賴清德指出，第二是「法制面」，去年他520就任後，就積極尋求立法院朝野支持，通過打詐新四法：第一，成立新的法治，詐騙《詐欺犯罪危害防制條例》，也修訂另外三法案，包括《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》以及《刑法》。

新打詐四法目的第一是加重刑責；第二是能夠源頭管理、阻止，這包括金融單位，以及電信單位、社群網路各方面，提供法制讓政府進行源頭管理；第三，是讓政府有機會透過法律可以實質幫助受害人，來保障他們的權益。

政策面下手

賴清德指出，第三是「政策面」，前總統蔡英文任內就推動「打詐綱領1.0」，包括識詐、堵詐、阻詐，以及懲詐。在今年一月份，打詐綱領在劉世芳部長的領導下，政府升級成為「打詐綱領2.0」，多加「防詐」，由數發部主責。

在做法方面，賴清德表示，第一是網路平台、廣告平台，廣告主一定要實名制；第二，利用人工智慧、新興科技，經過大數據、經過訓練，每一年在社群媒體上去掃詐騙廣告，大概是5000到一萬則；第三，詐騙金錢可能會透過虛擬貨幣，所以要建立虛擬貨幣查證的制度，避免讓詐騙人得手，這是打詐綱領2.0的工作。

賴清德說，第四「預算面」，要提供增加預算，今年增加73億元之多，政府為了要積極打詐，特別透過組織面、法律面、政策面、預算面來達到這個目標。

賴清德說，地藏王菩薩曾經說過「地獄不空，誓不成佛」，這是菩薩慈悲心，希望同仁也是如此，詐騙如果還存在，詐騙沒有解決，努力就不會停止，要有這樣的慈悲心。

數字代表家庭

賴清德也強調，當看到的也許是一個數字，但數字背後代表的是受騙個人、以及對家庭和社會的危害，「我們是政府、是執法單位，一定要有這個慈悲心」。他也勉勵社會大眾，一定要面對詐騙可疑案件「停、聽、看」。

賴清德指出，現在的統計裡，詐騙70%左右都是投資理財詐騙，所以一定要非常小心「報好康」。如果說親朋好友「報好康」還有可能，但在網路上都不認識，也沒有見過面，只是透過網路媒介，就有可能是詐騙。他說，面對理財投資機會，要優先思考是不是詐騙，停看聽，看看詐騙儀表板，有沒有相同故事，已經發生的要去看、要去打聽是不是詐騙，錢不要急著匯出去，要相當小心。

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