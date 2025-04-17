社子島開發案通過環評...自救會提行政訴訟贏了 法院今判決撤銷環評

禁建逾50年的社子島開發案於台北市前市長柯文哲通過環境評估審查，當時柯被批評「鴨霸市長」，百餘名居民反對並組成自救會認為環評內容有重大瑕疵，提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今判決居民勝訴，撤銷環評處分及訴願決定，可上訴。

台北市環評委員會2022年1月19日通過社子島開發計畫二階環境影響評估，社子島自救會不服，號召百位社子島居民聯名認為提訴願被駁回，再提行政訴訟，今獲勝訴。

居民委任律師郭鴻儀引用印地安人的諺語，「土地不是我們從先人繼承而來，而是向未來的世代所借來的」，開發單位在環評溝通程序上，牛頭不對馬嘴回答居民關切未來居住保障及區段徵收合法性等問題，且保證會提出保存聚落等替代方案，卻一再跳票，在環評的具體行為，不斷切割應實施環評的開發行為，在程序正義都無法充分落實的情形下，遑論實質的環境正義。

郭鴻儀呼籲台北市長蔣萬安不要重蹈覆轍，一昧以土地開發討好特定利益團體，而應以台北市長遠的永續發展為經營，台灣不應該再浮濫開發土地正視社子島的永續發展和改善現有居民的居住環境才是正途。

世居社子島的居民王木琳表示，社子島不是柯文哲、蔣萬安說要徵收就徵收，也不是說區段徵收就可以開發，今天解除禁建，明天就可以開發，這麼簡單不做，只知道配合建商財團，來搶我們的土地，感謝司法守護人權的最後底線。

社子島自救會發言人李華萍指出，感謝司法為社子島居民主持公道，還社子島居民公平公正的對待，社子島已經被威權時代不當的土地政策禁限建55年，社子島居民已經為大台北地區犧牲55年，一直盼望政府還他們公平正義的對待，早日可以解除禁限建，至始至終不斷表達不願意參加區段徵收，不斷提出保留社子島九大聚落的訴求與需求；台北市政府完全不理會居民的訴求與需求，所有程序不斷往前推進，讓居民生活在水深火熱中。