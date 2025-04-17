影／憂柯文哲心律不整 陳佩琪：不知何時發生致命傷害

台北地方法院開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，夫人陳佩琪到場旁聽，在庭訊結束後走到支持者小草們聚集的場地加油打氣，希望大家一起加油打贏這場戰爭。

陳佩琪說，她今天旁聽後最大的疑惑，就是京華城開發案都還沒有釐清到底是都市更新還是都市計畫，而都市計畫能不能用容積獎勵，這些在法律上都還沒有釐清是否違法，但今天三、四個小時的庭訊，都是圍繞在某人講了什麼話、某人做了什麼事，到底有沒有違法都還不知道，這是很奇怪的一個法律過程，她說她無法理解，為什麼法律會走到這種程度？