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影／憂柯文哲心律不整 陳佩琪：不知何時發生致命傷害
台北地方法院開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，夫人陳佩琪到場旁聽，在庭訊結束後走到支持者小草們聚集的場地加油打氣，希望大家一起加油打贏這場戰爭。
陳佩琪說，她今天旁聽後最大的疑惑，就是京華城開發案都還沒有釐清到底是都市更新還是都市計畫，而都市計畫能不能用容積獎勵，這些在法律上都還沒有釐清是否違法，但今天三、四個小時的庭訊，都是圍繞在某人講了什麼話、某人做了什麼事，到底有沒有違法都還不知道，這是很奇怪的一個法律過程，她說她無法理解，為什麼法律會走到這種程度？
另外，針對柯文哲的身體，陳佩琪表示，目前在X片光上腎結石還沒有完全排除，還是有一些砂石的陰影，還不知能否排除乾淨。陳佩琪難過的表示，柯文哲被莫名其妙關了八個月，柯文哲的心律不整不曉得什麼時候會發生狀況，不曉得何時會變成最致命性的傷害，這是她最擔心的事。
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