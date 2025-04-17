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小偷架梯上樓持刀對屋主說快過年了 法官認定強盜重判

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳男在農曆年前侵入民宅2樓偷竊，得手並要離開時，吳姓屋主夫婦抱著嬰兒上樓，陳男亮刀說要過年了、沒拿什麼。吳男看著刀尖對著他，又抱著嬰兒，內心害怕而往後退，讓陳男離去。法官審理後，認定陳男亮刀使屋主難以抗拒，與強盜相當，重判7年6月。全案可上訴。

判決指出，陳男今年1月25日傍晚5時50分，帶著刀子到基隆市暖暖區吳姓夫妻的住家外，使用路旁鋁梯架設在1樓外牆，爬上2樓外牆高度後，踩在冷氣室外機上，並從2樓鋁窗侵入吳家。

陳男在主臥室搜括了現金約1萬元、LV包1只（價值約8萬2000元）、銀色包1只（價值約1000元）、耳環1副（價值約200元）、香水1盒（價值約5000元）等物品。得手後準備離開時，看到吳男抱著嬰兒由樓梯上2樓，吳妻跟在後方。

陳男亮出刀子，對著吳姓夫婦說，要過年了、沒有拿什麼東西等話，意即要求兩人不要抵抗，讓他帶著偷來的財物離去。

吳姓夫妻發現陳男侵入住家，驚恐不已，看到他手中有刀，擔心傷及嬰兒，不敢抵抗，並在陳男離去後報案。警方到場採證，查出陳男身分逮捕送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依涉犯準強盜罪起訴陳男。

基隆地方法院法官審理時，陳男認罪。法官指出，陳男攀爬窗戶侵入住家竊取財物，被吳姓屋主發現後，為防護贓物，並求兔脫，亮刀施脅兩人。

法官說，吳姓夫妻在檢方偵查中證稱，陳男把刀尖指向其2人，心中非常害怕，吳男因為抱著嬰兒，還往後退，顯見陳男對著手無寸鐵、懷抱嬰兒屋主亮刀，施加脅迫行為，已達使屋主難以抗拒程度，與強盜行為相當，判刑7年6月。

刑法第321條規定，攜帶凶器、侵入他人宅行竊，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。刑法第329條規定，竊盜或搶奪，因防護贓物、脫免逮捕或湮滅罪證，當場施以強暴脅迫者，以強盜論，並依刑法第330條規定，處7年以上有期徒刑。

陳男在農曆年前侵入民宅偷竊，被吳姓屋主發現時亮刀。基隆地院法官審理後，認定陳男亮刀脅迫，使屋主難以抗拒，與強盜相當，重判7年6月。全案可上訴。本報資料照片
陳男在農曆年前侵入民宅偷竊，被吳姓屋主發現時亮刀。基隆地院法官審理後，認定陳男亮刀脅迫，使屋主難以抗拒，與強盜相當，重判7年6月。全案可上訴。本報資料照片

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