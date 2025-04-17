柯文哲又與「偵查」檢察官駁火 拍桌嗆：我累了你還要偵訊我！

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，台北地院今提解柯出庭，柯繼上次矛頭針對偵查檢察官林俊言所謂「不雅照」事件發難，這次對準另名偵查檢察官姜長志。柯敲桌子控訴姜疲勞偵訊，姜怒回「有讓你休息」，雙方法庭駁火，法官也看傻了眼。

柯表示，他從台大醫生轉從政是人生意外，不會貪汙圖利卻被押8個月，群眾對他的期望要比法律重要，但檢方起訴已達濫訴的程度。

柯說，他8年市長一向公開透明，合法的通融一下可以，違法的不可以；「便當會」是他設計的，開會有「會前會」、填提報單，不是市長一人可扭曲，有市府公務員層層把關，重要會議全程錄音，小事拆房子一人可決定，圖利京華城層層都通過絕無可能。

柯文哲說，京華城陳情案公文往返7次，因受不了才要求面對面討論，但司法像矇住眼就要把他抹黑、定罪。

柯文哲說，彭振聲、邵琇珮認罪很奇怪，看了起訴書他一頭霧水，主任檢察官林俊言在土城看守所偵訊彭振聲時有2小時未錄音影，邵琇珮的筆錄他看完逐字稿，才知道邵女也是遭霸凌認罪，看完後會生氣，但要搖頭的更多。

柯話鋒一轉，勸公訴檢察官別淌渾水。柯說，這就好像開刀一樣，開刀後由另一個醫生去說明病情， 質疑「你們公訴檢察官怎麼還會理直氣壯地辯論啊？」

柯說，可以欺騙少數人於一時，但不可欺騙多數人於永久，還想正告法官「我真的沒有參與京華城案，只是要他們去研議」，作為市長還是要幫公務員辯解，最簡單一句話就是「林俊言做的筆錄要查，其他的哪有問題呢？」

偵查後又蒞庭的姜長志見柯指罵偵查組檢察官，立刻回應說，柯文哲偵查中對案情的細節全不回答「要不要當著大家的面說清楚1500萬元是什麼？」「要不要說明和黃珊珊說『小沈已經給過了』是什麼？」「要不要說明這些是什麼意思？」

柯文哲見姜長志來者不善，回嗆姜「你偵訊時和我說什麼？」「要不要看錄影帶？」姜以表情再激怒柯，柯即直接敲擊被告席的木桌「我說了我很累」，但姜不讓他停止，由於柯敲桌子的動作急又快，聲音大到連站法庭外的人都清晰聽見。