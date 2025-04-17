快訊

堅定表態「我會去」…藍營諸侯第一人 蔣萬安今晚赴北檢聲援黃呂錦茹等人

嚇壞！蝦皮APP偷看手機相簿一天6次 內行人教1招關閉手機權限

把車送去保養「拆底盤掉下4毛球」 車主跟技工全嚇傻：根本沒聽到聲音

聽新聞
0:00 / 0:00

付百萬就能錄取中油中鋼 代考槍手集團亂國營考試...主腦判刑4年

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄檢廉破獲由中鋼前員工楊長都組織的國營事業代考槍手集團，在2016年到2021年期間，收代考費每人90萬元到150萬元不等，至少為35人成功錄取中油、中鋼及台電等公司，賺進3千餘萬元，高雄地院一審判楊4年有期徒刑，其餘共犯也都處9月到2年不等刑期。

檢方查出，楊長都於2016至2021年間的5年間組織代考集團，透過槍手代考或電子舞弊方式，協助考生通過國營事業，得以錄取中油、中鋼、台電等企業，涉及42名考生，雖其中7人沒能通過考試，但有35人仍成功錄取，尤其中油就占了26人。

楊長都與女友黃湘儀合作，分工負責招攬考生，為考生變造資料、證件，還特別為考生找來配合的槍手，更有考生因為受過楊長都「幫助」，後來還甚至加入代考槍手集團擔任仲介，幫忙楊長都找想考國營事業的考生。

代考槍手集團以90萬元到150萬元不等的價格為考生代考國營事業考試，考生需要先支付頭期款，楊長都等人便會將槍手照片合成考生的變造駕照、健保卡代考筆試，等考生在筆試通過後，再支付尾款，其中楊長都分得大多數收入，仲介及槍手分別分得數萬到20餘萬元不等的不法收益。

高雄地院法官一審判決，楊長都犯下42件犯行、黃湘儀41件，指出楊長都等人明知國營事業在社會上象徵工作穩定及薪資福利待遇良好，便利用他人想錄取鐵飯碗的心態，鑽考試漏洞影響甄選公平性，因此判楊長都合併應執行4年有期徒刑、沒收犯罪所得3022萬餘元，黃湘儀2年有期徒刑，其餘仲介、槍手也都判9月到1年1個月不等有期徒刑。

高雄地方法院。記者巫鴻瑋／攝影
高雄地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

延伸閱讀

招考舞弊35人進國營事業 主嫌一審判4年

台電分析3大類電費詐騙手法 助民眾免於受騙

中鋼5月全面開平盤

美關稅影響 中鋼：協助鋼鐵產業脫困

相關新聞

柯文哲又與「偵查」檢察官駁火 拍桌嗆：我累了你還要偵訊我！

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，台北地院今提解柯出庭，柯繼上次矛頭針對偵查檢察官林俊言所謂「不雅照」事件發難...

詐騙燒向部立醫院 衛福部次長林靜儀直接點名「2個人」

台灣詐騙盛行，連衛福部部立醫院都不放過。衛福部次長林靜儀於臉書表示，近日在臉書流傳，衛福部花蓮醫院招募醫療健檢協助人員，...

出席斥詐論壇 賴揭示打擊詐騙4大作為

我不相信道高一尺、魔高一丈，我們是政府，學術專精，一定要有邪不勝正的決心。總統賴清德17日出席…

影／憂柯文哲心律不整 陳佩琪：不知何時發生致命傷害

台北地方法院開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，夫人陳佩琪到場旁聽，在庭訊結束後走到支持者小草們聚集的場...

社子島開發案通過環評...自救會提行政訴訟贏了 法院今判決撤銷環評

禁建逾50年的社子島開發案於台北市前市長柯文哲通過環境評估審查，當時柯被批評「鴨霸市長」，百餘名居民反對並組成自救會認為...

小偷架梯上樓持刀對屋主說快過年了 法官認定強盜重判

陳男在農曆年前侵入民宅2樓偷竊，得手並要離開時，吳姓屋主夫婦抱著嬰兒上樓，陳男亮刀說要過年了、沒拿什麼。吳男看著刀尖對著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。