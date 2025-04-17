付百萬就能錄取中油中鋼 代考槍手集團亂國營考試...主腦判刑4年

高雄檢廉破獲由中鋼前員工楊長都組織的國營事業代考槍手集團，在2016年到2021年期間，收代考費每人90萬元到150萬元不等，至少為35人成功錄取中油、中鋼及台電等公司，賺進3千餘萬元，高雄地院一審判楊4年有期徒刑，其餘共犯也都處9月到2年不等刑期。

檢方查出，楊長都於2016至2021年間的5年間組織代考集團，透過槍手代考或電子舞弊方式，協助考生通過國營事業，得以錄取中油、中鋼、台電等企業，涉及42名考生，雖其中7人沒能通過考試，但有35人仍成功錄取，尤其中油就占了26人。

楊長都與女友黃湘儀合作，分工負責招攬考生，為考生變造資料、證件，還特別為考生找來配合的槍手，更有考生因為受過楊長都「幫助」，後來還甚至加入代考槍手集團擔任仲介，幫忙楊長都找想考國營事業的考生。

代考槍手集團以90萬元到150萬元不等的價格為考生代考國營事業考試，考生需要先支付頭期款，楊長都等人便會將槍手照片合成考生的變造駕照、健保卡代考筆試，等考生在筆試通過後，再支付尾款，其中楊長都分得大多數收入，仲介及槍手分別分得數萬到20餘萬元不等的不法收益。