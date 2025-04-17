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付百萬就能錄取中油中鋼 代考槍手集團亂國營考試...主腦判刑4年
高雄檢廉破獲由中鋼前員工楊長都組織的國營事業代考槍手集團，在2016年到2021年期間，收代考費每人90萬元到150萬元不等，至少為35人成功錄取中油、中鋼及台電等公司，賺進3千餘萬元，高雄地院一審判楊4年有期徒刑，其餘共犯也都處9月到2年不等刑期。
檢方查出，楊長都於2016至2021年間的5年間組織代考集團，透過槍手代考或電子舞弊方式，協助考生通過國營事業，得以錄取中油、中鋼、台電等企業，涉及42名考生，雖其中7人沒能通過考試，但有35人仍成功錄取，尤其中油就占了26人。
楊長都與女友黃湘儀合作，分工負責招攬考生，為考生變造資料、證件，還特別為考生找來配合的槍手，更有考生因為受過楊長都「幫助」，後來還甚至加入代考槍手集團擔任仲介，幫忙楊長都找想考國營事業的考生。
代考槍手集團以90萬元到150萬元不等的價格為考生代考國營事業考試，考生需要先支付頭期款，楊長都等人便會將槍手照片合成考生的變造駕照、健保卡代考筆試，等考生在筆試通過後，再支付尾款，其中楊長都分得大多數收入，仲介及槍手分別分得數萬到20餘萬元不等的不法收益。
高雄地院法官一審判決，楊長都犯下42件犯行、黃湘儀41件，指出楊長都等人明知國營事業在社會上象徵工作穩定及薪資福利待遇良好，便利用他人想錄取鐵飯碗的心態，鑽考試漏洞影響甄選公平性，因此判楊長都合併應執行4年有期徒刑、沒收犯罪所得3022萬餘元，黃湘儀2年有期徒刑，其餘仲介、槍手也都判9月到1年1個月不等有期徒刑。
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