高雄男怕女友生氣謊報被擄 誣告罪判拘20天

高雄林姓男子因擔心薪水無法上繳給女友會被怪罪，竟異想天開假冒他人謊稱自己被擄走，甚至還報警提告，警方調閱監視器發現烏龍一場。高雄地院依誣告罪判拘20天。

高雄地方法院審理時，林男坦承是怕洪姓女友生氣才出此下策，法官考量其虛構遭人強行擄走前往報案，除了浪費國家偵查資源，還可能害他人遭受刑事追查，據此依誣告罪判處拘役20天，可易科罰金，全案可上訴。

簡易判決指出，林男去年3月18日因已將工作薪水花光，他擔心無法上繳給女友會被責怪，竟異想天開假冒他人以通訊軟體LINE傳送「林XX我們帶走了」訊息給洪女，並於同晚前往報案，指自己在高雄市前鎮區草衙捷運站前，遭6名男子強押上車要求還債，並取走手機及身上金錢，後續因趁機逃跑才倖免於難。

警方受理林男提出的妨害自由、強制罪告訴後，經調閱相關監視器畫面卻根本找不到林男被擄走畫面，而是看到他自行搭捷運回家。警方發覺事有蹊蹺，回頭訊問林男實情為何，才發現根本是烏龍一場，將他依誣告等罪送辦。