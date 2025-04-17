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柯文哲不雅片路徑大公開！檢聲請勘驗行動硬碟 法官今做出最終決定

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地方法院開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，柯先前開庭曾稱檢方拿不雅影片脅迫他，檢方聲請勘驗柯扣案的行動硬碟和偵訊光碟，並指明資料夾路徑為「photo-human-woman」，欲證明檢察官並無以不存在的不雅照「唬」柯文哲，法官最終諭知私密照片與本案無關，勘驗必要性甚低。

法官今問對於檢察官聲請勘驗行動硬碟、2024年11月19日及兩次偵訊錄影錄音光碟的內容，來證明並無以不雅照片、影片脅迫柯文哲，柯和律師是否有意見？柯文哲表示，偵訊錄影內容要公開就公開，讓大眾來看「林俊言在嚇唬我而已」，未來審判柯文哲的是社會大眾，「看這法庭怎麼玩我」。

不過，柯文哲律師指出，無論有無不雅影片均與本案無關，且偵訊當天柯沒有自白，硬碟和光碟均沒有勘驗的必要性。

檢察官表示，柯文哲上次開庭不實指控偵查檢察官以不存在的不雅照片「唬」他、「逼」他，因此請求法院協助勘驗硬碟和光碟，「兩者互有關聯，缺一不可」，並要求柯文哲不要抹黑檢察官；檢察官再批柯「不能像吃自助餐一樣」，只想勘驗對自己有利的事項，只想勘驗偵查光碟，卻不想勘驗硬碟。

檢察官表示，他們聲請公開勘驗範圍不包括硬碟路徑為「photo-human-woman」裡面的照片和影片，以保護隱私，並不會拿所謂不雅照作為訴訟攻防。

法官則諭知，兩次偵訊內容沒有涉及自白或誘導，若與待證事實無關，則勘驗必要性甚低；另硬碟部分，如果要證明有無私密照片，也與本案無關，法院只會就涉及硬碟所有人、使用人的時候，才會認為與待證事實有關聯性，且勘驗範圍也會保障硬碟使用人的隱私，不會公開機密檔案名稱、資料內容、家人照片或不宜揭露大眾的照片。

另外，前柯文哲市長辦公室主任李文宗、木可公司董事長李文娟均聲請拷貝柯手機數位採證的電子檔，法官因柯文哲扣案手機蠻多支的，問柯文哲對於是哪支手機有無印象，律師和柯文哲是否有意見？

柯文哲回應，對於手機「我關太久了，沒有印象」，但對於檢方扣案資料，「我自己都要聲請拷貝一份存檔，我出去也要對照看看」，表示不想被斷章取義，尤其是LINE對話紀錄有前後文；柯文哲委任律師也表示，同意李文宗、李文娟拷貝閱覽。

北院持續審理京華城案，今天上午提訊在押的前台北市長柯文哲（左），這也是柯文哲4月初在台北醫院動手術後首次出庭。記者許正宏／攝影
北院持續審理京華城案，今天上午提訊在押的前台北市長柯文哲（左），這也是柯文哲4月初在台北醫院動手術後首次出庭。記者許正宏／攝影

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