詐騙燒向部立醫院 衛福部次長林靜儀直接點名「2個人」

台灣詐騙盛行，連衛福部部立醫院都不放過。衛福部次長林靜儀於臉書表示，近日在臉書流傳，衛福部花蓮醫院招募醫療健檢協助人員，薪酬為1600元，無獨有偶，臉書還有一則衛福部南投醫院招募「白衣領醫療採血人士」，日酬同樣是1600元。林靜儀甚至點名，「大家要注意這位，洪淑娟」，「Ying Jun，你為什麼要貼假訊息呢？」

署名「洪淑娟」表示，贊助廠商為衛福部花蓮醫院，工作當天需要醫療工作協助醫療的人員是當地居民，輔佐的人員需要4至9位。薪酬是1600當天下班在現場領完可以離開。署名「Ying Jun」則是贊助廠商為衛福部南投醫院， 需要幫忙靜脈採血練習的輔助人員。

「注意詐騙，小心個資」，林靜儀說，衛福部部立醫院沒有在網路社團招募採血或「輔佐」人員，因部立醫院都有自己的醫療人員，有需要支援也會由部立醫院內部調度，已跟醫福會確認部立醫院沒有此二項徵人，請不肖人士不要利用弱勢團體的資訊進行詐騙。