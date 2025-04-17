環境部前環境技術師…小額採購詐騙百台相機546萬元 貪汙起訴

環境部前特約助理環境技術師林家銘涉以小額採購名義，向4家廠商詐騙2百多台相機、攝影機，市價約546萬多元，並在網站低價販售誆騙買家得手32萬餘元。台北地檢署今偵結依貪汙利用職務上機會詐取財物罪起訴。

起訴指出，林男2019年5月起至2024年9月任職環境部資訊司，負責環境設備採購等業務，曾接洽環境部冷氣採購案廠商，並於2023年11月間用電子郵件向廠商詐稱「採購小家電當獎品」詐騙廠商提供10萬元以下的相機報價，並盜蓋印章詐騙等逞，後續再用「有多餘預算採購設備」截至2024年8月止，共詐得190多台Sony、Canon、GoPro等相機、攝影機190多台相機、價值473萬7922元。

廠商催促付款遲未收到貨款，暫停報價出貨，不料，林男涉嫌向另三家廠商以小額採購話術，詐騙廠商出貨多台Insta360 X攝影機價值、Sony相機，價值分別25萬416元、29萬9817元、18萬800元。

檢方查出，林男2024年3月至8月間，涉向買家自稱是「團購」購買相機，買家付清貨付訂金就可排單出貨，又誆稱有業績和囤貨壓力，低家出售送自拍棒等，收取5名買家貨款、訂金，未出貨詐騙32萬6700元。

案件曝光後，環境部已解聘林男。檢廉2月18日搜索，認林男犯嫌重大，且有多個住所，認有逃亡之虞，向法院聲押禁見。檢廉追察，林男涉向4家廠商詐得市價546萬8955元相機、攝影機，再低於市價在Dcard、Dcview等網路平台販售相機，但不出貨誆騙5名買家付款32萬6700元，不法所得全花用完畢。