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影／柯文哲案開庭黃國昌批林俊言：當檢察官還是當流氓

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，台北地院今天上午提解柯出庭。民眾黨主席、立委黃國昌出席旁聽，中場時走出法院外受訪表示，他想請問偵辦此案的檢察官林俊言，到底是檢察官還是黑道？

黃國昌說，到目前為止，所聽到的內容讓人非常的沉重，而且也非常的憤怒，從前副市長彭振聲到都委會前執秘邵琇珮，今天在法庭上清楚的呈現出來，檢察官所記載的筆錄根本不完整也不正確，把非常多恐嚇脅迫的內容全部都沒有忠實的呈現在筆錄當中。黃國昌表示他沒有辦法相信，台灣的檢察官經過這麼多年的司法改革，竟然會直接去嗆一個人說：「你如果以為你在廉政署那樣的說法在這邊可以通得過的話，你就給我試試看！」黃國昌問：這是檢察官還是黑道？想請教林俊言檢察官，什麼叫做試試看？要怎麼試試看？你今天是在當檢察官還是在當流氓？可以用這樣恐嚇的方式嗎？

黃國昌也想請教法務部長和檢察總長刑泰釗，檢察官問案的時候，直接恐嚇受偵訊的人，是否可以站出來跟社會大眾說明白，我們的檢察官到底是代表國家在發現真實，還是代表執政者在恐嚇？從頭到尾的筆錄，忠實反應出來的，就是不管怎麼樣就是要彭振聲和邵琇珮咬柯文哲，當這個錄音錄影逐字稿在今天的準備庭呈現出來以後，檢察官慌了，除了承認自己的筆錄有瑕疵、自己的筆錄不完整，還進一步的說：「對啊，檢察官就是認為柯文哲應該要扛責任。」

黃國昌說，最離譜的是檢察官林俊言，在偵訊台北市公務員的時候說，「我知道都市計畫法第24條細部計畫可以給容積獎勵」，結果最後要起訴柯文哲的時候「一切都變了」，開始改口，說都市計畫法24條細部計畫不可以作為容積獎勵的基礎。很想請問台北地檢署，你們的法律見解，從一開始認為可以，到最後起訴柯文哲的時候說不可以，中間是經歷了什麼歷程？是什麼樣的力量讓檢察官改變了心意？為了要起訴柯文哲，一個法律人可以自己隨著上意改變他的法律見解，目的只有一個：要羅織柯文哲入罪。

民眾黨主席、立委黃國昌（圖）出席柯文哲案旁聽，中場時走出法院外受訪表示，他想請問偵辦此案的檢察官林俊言，到底是檢察官還是黑道？記者杜建重／攝影
民眾黨主席、立委黃國昌（圖）出席柯文哲案旁聽，中場時走出法院外受訪表示，他想請問偵辦此案的檢察官林俊言，到底是檢察官還是黑道？記者杜建重／攝影

柯文哲 檢察官 黃國昌

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