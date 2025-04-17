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招考舞弊35人進國營事業 主嫌一審判4年

中央社／ 高雄17日電

高雄檢廉接連破獲黃姓、吳姓主嫌為首的國營事業舞弊集團，又查出楊姓主嫌為首的集團，找槍手幫助35名考生考上台電、中油等公司，高雄地院依詐欺罪判4年，可上訴。

高雄地方法院判決指出，楊姓主嫌自民國105年起，與女友和槍手、仲介等組成國營事業代考舞弊集團，楊男負責接洽、尋找有代考需求考生，約定高額委託價碼後，再將槍手和考生證件照片合成變造，讓槍手順利代考；或讓考生筆試時，使用楊男提供的電子舞弊設備，黏於考生耳後頭皮等部位，於考試時播報答案。

檢廉調查，集團5年來每次向考生跟家長收取新台幣90萬元至150萬元不等代考費用，共有35名考生因此考進中油、中鋼、台灣菸酒、中華電信、台電等企業，但另有7名考生即使委託集團也未考上，初估不法所得達3000多萬元。

高雄地方法院審理後，依詐欺罪判處楊姓主嫌4年有期徒刑，4名同夥則因主動繳回犯罪所得，並與部分國營事業單位達成和解，獲判緩刑3至5年，全案可上訴。

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