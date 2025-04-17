北檢認筆錄瑕疵 黃國昌批林俊言恐嚇柯文哲「給我試試看」根本流氓

台北地方法院審理京華城及政治獻金案，今天再度召開準備程序庭，提訊在押的民眾黨前主席柯文哲，民眾黨主席黃國昌、立委張啓楷和柯的妻子陳佩琪等都到場旁聽。黃國昌聽庭到一半，步出北院受訪，痛批法庭上聽完錄音錄影，檢方的筆錄根本不完整，檢察官一度慌了承認有瑕疵，且林俊言問案時用「你給我試試看」恐嚇柯文哲，是在當檢察官還是流氓？

黃國昌表示，他今天出席旁聽柯文哲準備庭，必須要說，到目前為止聽到的內容，讓人非常沈重和憤怒，檢察官所記載彭振聲和邵琇佩的筆錄，在法庭上清楚呈現以後，根本不完整也不正確，非常多恐嚇和脅迫的內容，全部都沒有忠實呈現在筆錄當中。

黃說，他沒辦法相信經過這麼多年的司法改革，台灣的檢察官居然會直接嗆一個人，「如果你以為按照在廉政署的說法，在這邊可以糊弄過去的話，你就給我試試看」，痛批「這是檢察官還是黑幫？」

黃強調，這句話是他剛剛在法庭上逐字記錄的，他想請問林俊言檢察官，是要怎麼試試看？今天是在當檢察官還是當流氓？可以用這樣恐嚇的方式嗎？同時想請教法務部長和檢察總長，檢察官在問案時，直接恐嚇受偵訊的人，請問是要試試看什麼？可不可以站出來跟社會大眾說清楚講明白。

黃說，檢察官到底是代表國家發現真實，不論有利不利被告的事項都應該注意，還是代表執政者在恐嚇？檢察官不斷跟彭振聲誘導，勸說不要當下一個余文，不要當下一個李述德，從頭到尾的筆錄，聽過錄音錄影以後，都忠實反應出，不管怎麼樣就是要他們咬柯文哲。

黃說，今天錄音錄影的逐字稿在準備庭呈現出來之後，檢察官慌了，除了承認自己的筆錄有瑕疵不完整，還進一步說，「對，檢察官就是認為柯文哲應該要扛責任，所以才會叫彭振聲不要當余文和李述德」。

黃質疑，檢察官根本是代表民主進步黨的立場在追殺政敵，最離譜的是，檢察官林俊言在偵訊台北市公務員時，連續兩次表明，「我知道都市計畫法24條細部計畫可以給容積獎勵，沒有什麼違背法令的地方」，結果到最後起訴時一切都變了，開始改口，說都市計畫法24條細部計畫不可以作為容積獎勵的基礎。

黃說，他很想請問台北地檢署的法律見解，一開始認為可以後來不可以，中間是經歷什麼過程？「是什麼樣的力量，讓你們改變了心意？」為了要起訴柯文哲，一個法律人自己可以隨著上意改變他的法律見解，「目的只有一個，要羅織柯文哲入罪」。