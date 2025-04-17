好友合資50萬挖乙太幣夢碎 礦機壞了鬧上法院敗訴收場

新竹黃男與宋男合夥投資虛擬貨幣挖礦生意，雙方終止合作後，黃男主張礦機因宋男未妥善保管致損壞，提告求償15萬元損害賠償與8萬元不當得利共23萬元，但新竹地院審理後認定黃男未能充分舉證，駁回其上訴，全案定讞。

判決書指出，黃男與宋男於2021年6月起合夥挖乙太幣，協議各出資25萬元購買礦機，並由宋男負責組裝、保管與運作，收取利潤10%作為酬勞。後因合作終止，宋男將礦機留置於黃男位於苗栗竹南的工作室。黃男收到礦機後送驗，發現顯示卡已氧化無法運作，認為宋男未盡善良管理人責任，提出民事求償。

法官審理發現，宋男曾多次透過LINE訊息通知黃男取回礦機，歷時半年以上，黃男卻遲遲未領回，顯示對機台狀況不甚重視，認為顯示卡損壞亦可能為自然受潮氧化所致，難認宋男有過失或故意造成損壞。