他在台糖土地濫倒判1年半 清除廢棄物還地前仍得按日付租金1元

謝姓男子前年3月間受託以9000元代價，載運裝潢拆除後營建廢棄物等，至國八新化系統交流道旁台糖土地傾倒，台糖提刑事附帶民事訴訟，謝犯非法清理廢棄物罪判刑1年半，經現況勘測，法官認他應將19平方公尺上廢棄物清除外，還得給付374元不當得利，且按日給付1元租金至清除日為止。

檢警調查，善化糖廠看西農場於前年3月17日上午8時20分許，發現其所有坐落台南新市區土地遭人棄置美麗板營建廢棄物及欲丟棄書法圖畫一般廢棄物一批，報警處理。經追查，謝男3月15日上午8時30分許及同年月16日下午3時許，駕駛借來的自小貨車，至新市建物裝潢拆除工程工地，受不知情同姓男子委託，以9000元代價載運廢棄物至土地傾倒棄置。

檢方連同他所涉其他2案件，認他涉非法清除廢棄物罪嫌起訴。去年6月底，台南地院認他犯廢棄物清理法非法清理廢棄物罪共4罪，各判刑1年，應執行1年6月。

台糖主張，法院囑託新化地政事務所測量結果，謝棄置廢棄物占用2地號土地面積共19平方公尺，並依民法相關規定，請求他將土地上廢棄物清除，並將占用土地交還台糖。

同時，謝非法占用該土地傾倒棄置廢棄物，依占用面積按公告地價以年息百分之10計算利益，致原告受有損害，自屬不當得利，依法請求謝返還所受利益。台糖主張謝應給付749元外，並按日給付2元，直至清除日止。

據悉，謝因他案入所觀察勒戒當中，未於最後言詞辯論期日到場。法官依他以前到場陳述：同意台糖的請求。

台南地院指出，謝於前年3月16日15時起至同年3月17日8時20分止期間內，載運該廢棄物至台糖所有土地傾倒棄置，謝至遲自3月17日起即已占用土地迄今。而該土地為工業區用地，周遭土地尚未開發，長滿雜草，可經由農路通往永新路，鄰近國八新化系統交流道，交通尚稱便利，但經濟並不發達。

台南地院斟酌，土地坐落位置、繁榮程度、經濟用途、使用狀況等情，認以年息百分之5計算不當利益，應屬相當。