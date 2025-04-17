柯文哲案律師控恐嚇邵琇珮「再唬弄試試看」 檢：法庭不是舞台秀

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，台北地院今上午提解柯出庭，柯的辯護人主張認罪被告前副市長彭振聲、都委會前執秘邵琇珮被檢方不正訊問、甚至恐嚇邵女「妳再唬弄試試看」，檢方不甘示弱回擊「這是法庭，不是舞台秀！」

上午9時30分開庭，受命法官許芳瑜請柯文哲一方對證據能力表示意見，律師蕭奕弘全盤否認認罪被告筆錄的證據能力。蕭說，檢察官在看守所偵訊彭，沒有全程錄音影，並暗示彭作出不利於柯的指控，還對彭說「你要做余文、李述德就對了！」

至於對邵琇珮的偵查部分，蕭奕弘說，檢察官也對邵女說「妳被賣了啦」等，令邵女承受壓力，還對邵女說「妳如果還是按照在廉政署的說法，妳如果還是覺得可以唬弄過去，就來試試看！」

蕭奕弘以20分鐘說明對證據能力的意見、主張檢察官不正訊問彭、邵女，許芳瑜認為已逸脫審查範圍，諭示以書狀為主即可，數度制止蕭的發言，蕭仍認為京華城案受社會矚目，辯稱上一庭檢方也認為有對外界說明的必要，辯護人有一樣的義務。

見蕭奕弘極力爭取發言，蒞庭檢察官姜長志突然反擊說，「檢辯要說服的是法官，法庭活動不是舞台秀」，姜說，上次是檢察官被攻擊後才被動回應。檢、辯對抗氣氛火爆。

柯文哲有備而來，擬好3頁講稿想起身說話，不過，柯一開口說「我被關了8個月還搞不清楚發生什事」，許芳瑜即認與證據能力無關，暫時制止柯講話。

主任檢察官林俊廷表示，柯文哲2014年當選台北市長時，很愛講的就是「不會再有下一個余文」，選舉時說的很好聽，不過，檢方聲押威京集團主席沈慶京、彭振聲獲准後，柯卻對京華城的案子表示「我不知道」，檢方才會對彭振聲提及余文的事。

柯文哲被控擔任台北市長時與彭振聲、黃景茂通過京華城都市更新計畫案，圖利沈慶京121億元，另以政治獻金名義收賄1710萬元。