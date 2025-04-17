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影／im.B騙徒越判越輕 被害人怒吼爆庭上還遭詐團律師罵「貪、笨」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台灣金隆科技經營的不動產借貸媒合平台「im.B」遭爆吸金詐騙，超過5千名民眾共遭騙25億元，事後投資人也發現債權超過9成都是假的，台灣高等法院今依非法經營收受存款業務罪、洗錢罪判主嫌曾耀鋒16年徒刑，較一審16年6月低，沒收金額更從71億2535萬減為35億2649萬元。到場聽判的被害人怒罵。

被害人林家輝表示，不僅主嫌刑度減少，而許多洗錢共犯、業務都判緩刑，不用進去關，被害人只想問「這就是台灣對於詐騙犯的保護？司法對詐騙的無恥寬大？」

林家輝說，詐團騙了錢，拍拍屁股說「沒有錢、不是我幹的」，司法給的結果如何令人相信？被害人也想打民事訴訟，林家輝說被要求繳交裁判費，但大家都傾家蕩產，到底還要付多少錢才能討回公道？

林家輝說，曾耀鋒在民事庭上用假債權騙和解，竟有詐騙集團囂張說「我們已經把錢花掉了」，卻還想騙他們和解。

最令被害人無法接受的，是詐騙集團還可以請律師，在民事庭上以各種拖延手段對付被害人，讓被害人疲於奔命，無法正常生活。

林說，「銀行法」保護詐騙案，至今沒人拿回一分錢，司法究竟如何還他們公道？他說，每次出庭就是被詐團律師冷嘲熱諷，「不就是說我們貪、我們笨」，還要他們舉證，被害人得到處找證據「滿足他們」，生活更加困難。

被害人們說，許多人只能放棄，但這只會讓詐騙集團更加猖狂，台灣法律在刑事訴訟上往加害人方傾斜，騙子服刑完就不處理債務，被害人根本求償無門；他們主張主謀若是通緝犯，就應處以重刑，並「強制工作至還完債務」。

台灣金隆科技經營的不動產借貸媒合平台「im.B」吸金詐騙，實際負責人曾耀鋒（左）經遭台灣高等法院判刑16年，併科罰金240萬元，沒收不法所得35億2649萬8082元。記者王宏舜／攝影
台灣金隆科技經營的不動產借貸媒合平台「im.B」吸金詐騙，實際負責人曾耀鋒（左）經遭台灣高等法院判刑16年，併科罰金240萬元，沒收不法所得35億2649萬8082元。記者王宏舜／攝影
曾耀鋒的女友張淑芬（左）今被台灣高等法院判11年6月徒刑，併科罰金140萬元，兩人犯罪所得35億2千餘元沒收。記者王宏舜／攝影
曾耀鋒的女友張淑芬（左）今被台灣高等法院判11年6月徒刑，併科罰金140萬元，兩人犯罪所得35億2千餘元沒收。記者王宏舜／攝影

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