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台中男受40萬元買凶 堵到家門前開山刀猛砍3下血流滿地
台中莊姓男子受人以40萬元代價，指定要去砍林姓男子，莊找來劉姓、胡姓同夥到對方家埋伏，一早8點林正要送女兒上學，卻在家門口遭劉持開山刀猛砍3下，釀右手至今無力；法院以3人無殺人犯意，依重傷害罪各判3年8月至4年不等，可上訴。
檢警調查，莊男受身分不詳人指示，以40萬元代價要去砍林男，他找來劉姓、胡姓友人2024年10月28日搭車到林位於沙鹿住處埋伏，當天一早6點多林正要送女兒出門上學，一打開鐵門劉就持開山刀衝上前朝他正面揮砍3下。
林被砍到右手、右腳多處肌腱及神經都斷裂，連動脈都被砍破，當場血流滿地，手腳機能因此嚴重減損，達到重傷害程度。莊等作案成功領到40萬元報酬朋分，警方前後持拘票到彰化逮到人，檢方認為莊等有殺人犯意，依殺人未遂罪嫌起訴。
台中地院審理時，莊等3人就客觀事實坦承不諱，遭砍的林男也指證歷歷，並有監視器影像、LINE對話紀錄截圖可佐。
法院審酌，林男證稱他目前右手完全無法正常使用，不能握、持東西，因為神經沒辦法操控肌肉，手腕甚至是垂下來沒力氣往上抬，醫生評估最高僅能恢復七、八成。
莊男則說，當時要胡、劉去教訓林男，教訓就是打他，單純教訓而已，不要有生命危險；劉則說，莊有指定要砍手，那把開山刀很長，拿起來就超過頭這麼高。
但法院審酌，劉男砍完3刀轉身就跑，顯示教訓目的已達而無殺人犯意，若有置人於死意圖，當可繼續朝要害攻擊，難認有殺人犯意，應論重傷害罪。
法院審酌，莊等3人坦承犯行有悔意，已與林男調解成立，被害人也撤告，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑後，依重傷害罪判莊、劉及胡，各有期徒刑4年、3年10月及3年8月。
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