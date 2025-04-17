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全家超商店長沉迷線上博弈 57萬營收沒入帳全變遊戲點數

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹馬姓女子為某全家超商店長，卻因迷上線上博弈遊戲，竟利用職務之便，短短不到1個月就列印價值57萬的遊戲點數給自己儲值卻沒付款，事後因無法交帳只好自首。新竹地院依業務侵占罪判馬女8月有期徒刑，並追繳犯罪所得。

判決書指出，馬女2016年起在新竹市某全家超商擔任店長，前年10月4日至27日間，為籌措日常開銷和博弈遊戲儲值的錢，馬女竟私自利用店內機台，列印多筆線上遊戲的繳費代碼，但根本沒付款，就直接拿來儲值到自己的遊戲帳號，前後共挪用了57萬元。

馬女原本負責每日結帳，並將營收匯給總公司，直至同年10月27日因無法交帳，才向加盟主坦承侵占情形。加盟主聞訊後立即報警。警方獲報後展開調查，並依馬女供詞、營業報表、監視器影像與銀行存摺紀錄等證據確認馬女犯行。

法官認為，馬女擔任店長卻未忠實履行職責，基於私利利用職務之便侵占鉅款，對加盟主造成重大財損，原應從重量刑，但考量她坦承犯行，最終依業務侵占罪判馬女8月有期徒刑，並追繳57萬犯罪所得。

新竹馬姓女子為某全家超商店長，卻因迷上線上博弈遊戲，竟利用職務之便，短短不到1個月就列印價值57萬的遊戲點數給自己儲值卻沒付款。示意圖／報系資料照片
新竹馬姓女子為某全家超商店長，卻因迷上線上博弈遊戲，竟利用職務之便，短短不到1個月就列印價值57萬的遊戲點數給自己儲值卻沒付款。示意圖／報系資料照片

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