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影／台中女記帳士成立人頭公司戶 夥詐團撈1.5億遭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市莫姓女子是記帳士涉申設21個人頭公司戶，交給陳男為首的詐騙集團，作為假投資被害人匯款之用，檢警去年7月收網後，帶回莫女等12人，清查被害人有10人，被騙金額達1.5億元，多為退休族，其中一人被騙3000多萬元最高，莫女因否認涉案，檢方聲押獲准，全案近日依詐欺等罪嫌起訴10人。

台中市刑大四隊在前年底接獲假投資被害人報案，經報請台中地檢署檢察官指揮後，查出陳姓男子（44歲）為首的詐騙集團，以假投資為話術，詐騙民眾，清查遭該團詐騙的被害人有10人，多為退休族，被騙走1.5億元，其中一名退休族被騙3000萬元為高。

檢警調查發現，被害人匯款的公司帳戶，是由莫姓女記帳士（56歲）所申設，一共有22間工程行向銀行申請21個帳戶，人頭公司戶可讓被害人在匯款時，假借公司行號匯款的名義，躲避銀行與警方的查緝，延緩遭查獲時間，隱匿掩飾犯罪所得來源、去向。

檢警在去年7月間出動特警攻堅收網，陳男等部分機房成員，仍在睡夢中即被警方荷槍實彈查獲，全案帶回涉案莫女等12人，查扣手機、公司大小章等證物，警詢後依詐欺、洗錢、組織等罪移送。

檢方訊問時，莫女矢口否認涉案，被檢方認定涉嫌洗錢等罪，罪嫌重大，且有串證之虞，向台中地院聲請羈押獲准，全案近日偵結，依法起訴涉案莫女等10人。

台中市刑警大隊呼籲，投資應使用政府認證的平台進行交易，勿隨意加入來源不明之APP，且網路訊息應再三查證，避免掉入詐騙陷阱，導致血汗錢投入有問題之投資項目而血本無歸。

警政署打詐儀表板每日皆有公布全台遭詐騙手法及案例，民眾可至網站點閱了解或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

陳姓男子為首的詐騙集團與記帳士合作，利用人頭公司戶騙人，檢警去年荷槍實彈攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
陳姓男子為首的詐騙集團與記帳士合作，利用人頭公司戶騙人，檢警去年荷槍實彈攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
陳姓男子為首的詐騙集團與記帳士合作，利用人頭公司戶騙人，檢警去年荷槍實彈攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝
陳姓男子為首的詐騙集團與記帳士合作，利用人頭公司戶騙人，檢警去年荷槍實彈攻堅抓人。記者陳宏睿／翻攝

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