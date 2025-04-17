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清瘦柯文哲出庭眼神炯炯 小草見囚車吶喊「阿北加油」
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，台北地院今上午提解柯出庭，辯護人將聲請傳喚證人，上午9時許柯文哲搭囚車抵達，場外小草們不斷吶喊「阿北，加油！」直到囚車進入院方。
柯文哲在法警戒護下，雙手上銬、腳踩藍白拖下囚車，帶著眼鏡的柯炯炯有神，快速進入法院出庭。小草們北檢、北院外柯加油打氣，見到囚車行駛至博愛路，立即大聲呼喊「阿北，加油！」稍早柯妻陳佩琪也到場旁聽。
法官今下午傳喚收賄共犯、台北市議員應曉薇的助理吳順民，同樣行準備程序；吳偵查中羈押禁見但認罪獲交保，訴訟程序比柯文哲簡易。
北院合議庭已排審案計畫至11月27日，5月預計7次提解柯全天出庭、6月輪空，7月再排柯3天出庭，密集審理拚年底結案、明年首季宣判。
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