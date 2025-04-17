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柯文哲手術後今出庭陳佩琪旁聽 張啓楷透露：這次檢察官派出一悍將

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金案，台北地院今上午提解柯出庭，民眾黨黨主席黃國昌、立委張啓楷等人，一早就在台北地院門口外排隊領旁聽證，而柯的妻子陳佩琪也到場。張啓楷受訪透露，這次開庭檢察官派出一個悍將，但這不是重點，而是事實的真相一定會一直呈現，這才是社會公眾要的。

張啓楷排隊領證前接受媒體採訪指出，今天是柯文哲手術後第一次出庭，一方面關心他身體，讓各界可以知道狀況，另一方面，上次出庭柯文哲有備而來，這段時間柯文哲關在裡面他有很多感慨，上次終於有機會替自己辯白，戳破很多檢察官的謬誤，甚至羅織罪、掩蓋關鍵的證據。

張啓楷說，聽說這次檢察官也派出一個悍將，但這不是重點，而是事實的真相一定會一直呈現，這才是社會公眾要的。

張啓楷表示，民眾黨支持爭取柯文哲司法上的人權的同時，也推動法庭直播，包括檢察官提出怎樣的證據，或柯文哲或律師發現哪些不合理的地方；他話鋒一轉說，法庭直播在全世界自由國家都是有的，最有名的就是美國男星強尼戴普跟他老婆官司的直播，全世界幾千萬人都有看，未來民眾黨將正式提出修法要求法庭直播，相信對台灣的司法進步公開透明會有很大的幫助。

民眾黨立委張啓楷。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委張啓楷。圖／聯合報系資料照

張啓楷 柯文哲

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