影／高雄男酒駕拒檢逃1公里 撞分隔島起火受傷就逮畫面曝

簡姓男子今天凌晨3時許駕車行經高市八德南路與京富路口，因綠燈仍停在原地不動，巡邏警網攔查，簡男卻加速逃逸，沿路闖紅燈，警方在後尾追1公里，簡逃逸3分鐘後，不慎自撞路口分隔島，車頭冒煙起火，警方追至喝令下車發現他酒駕。

警方調查，32歲的簡姓男子今天凌晨3時許酒後駕行經仁武區八德南路與京富路口，當時路口號誌已顯示綠燈，但簡男未起步仍停留原地，適巡邏員警撞見趨前欲攔查，簡男未配合停車受檢，反而加速駛離。

簡男沿途飆車、闖紅燈及紅燈越線，行駛至民族一路與大中一路口時，失控自撞分隔島，致車頭引擎蓋冒煙起火。員警從後追至，見簡男撞車後仍坐在駕駛座，幸意識清楚，僅臉部及右手腕擦挫傷，於是喝令簡男下車趴下。

簡男下車後，要求警方「讓我尿一下」，警方喝斥他先趴下，後接受盤查。員警見簡男受傷，但簡當下表示無需送醫，警方通報119到場協助滅火，幸現場未波及其他往來車輛。

警方當下聞到簡男身上有濃厚酒味，經酒測，酒測值超過每公升0.35毫克，當場依公共危險罪現行犯上銬逮捕。

警方另針對簡男酒後駕車、危險駕駛、拒檢逃逸、紅燈越線、闖紅燈等交通違規行為掣單舉發，合計最高可處20萬8200元罰鍰，並吊扣牌照2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

簡姓男子今天凌晨3時許駕車行經高市八德南路與京富路口，因綠燈仍停在原地不動，警網攔查他卻加速逃逸（紅圈處），後自撞分隔島，車冒煙起火，警方追至發現他酒駕。記者石秀華／翻攝

簡姓男子今天凌晨3時許駕車行經高市八德南路與京富路口，因綠燈仍停在原地不動，警網攔查他卻加速逃逸，後自撞分隔島，車冒煙起火，警方追至發現他酒駕。記者石秀華／翻攝

簡姓男子今天凌晨3時許駕車行經高市八德南路與京富路口，因綠燈仍停在原地不動，警網攔查他卻加速逃逸（紅圈處），後自撞分隔島，車冒煙起火，警方追至發現他酒駕。記者石秀華／翻攝