北檢「斬金行動」即將偵結 52名在押詐欺犯移審破紀錄

為瓦解電信網路詐欺集團，台北地檢署去年底執行四波「斬金行動」專案，查獲詐團以假投資方式配合假出金詐欺水房，假出金金額高達8億餘元，估計財損150億元，共羈押52名被告；據了解，檢方已完成起訴書撰寫，包括犯罪事實與所犯法條皆已定稿，近日將偵結全案，52名被告屆時會移審台北地院，人數恐破紀錄。

北檢斬金第一波行動共拘提56人，聲請羈押42人獲准；第二波行動拘提16人，搜索4處；第三波則拘提25人、搜索4處，查扣現金1301萬元、價值128萬元黃金單、鎮暴彈、瓦斯槍、大麻煙彈，另查獲K他命毒品分裝場。

第四波斬金行動鎖定出金集團核心分子、水房頭掃蕩，搜索拘提16名被告到案，檢方聲押禁見四大水房頭歐俞彤、丁少澤、沈依樺、王建元獲准；全案羈押52名詐團成員。

全案由北檢主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、檢察官林小刊主責偵辦，另有檢察官劉倍及多名檢察事務官追查資金，新北市刑大負責溯源上游水房，檢方團隊近日加班撰寫起訴書，其中林小刊更是每天都忙到深夜才下班回家，曾揚嶺負責最後書類校稿，並送交北檢檢察長王俊力核閱。

據2022至2024年的假投資詐騙警示帳戶涉及的金融機構，經165相關反詐騙平台數據分析，去年中華郵政位居第一，再加上八大公股銀行，占總數高54%，顯示現官金融機構打詐、洗錢防制意識不足。

檢警分析發現，有多名出金車手大量匯出現金至數個遭假投資詐騙被害人帳戶，出金車手涉詐案件遍及全台，且詐團知悉現今銀行都會阻攔存匯款，為製造金流斷點，反而選擇去管制較寬鬆的郵局臨櫃匯款，為了截斷郵局這個破口，因而稱為「斬金行動」，經清查發現被害人超過5000人，財損估計150億元。

檢方指出，詐團犯案手法為詐團架設假投資網站或應用程式，佯裝投資公司人員於網路上刊登招攬投資廣告，待被害人交付投資款項後，假出金集團再指派「出金手」，將小額款項匯至被害人帳戶，使被害人誤以為真有獲利，有出金車手7個月內匯款2100多次、金額高達1億3000多萬元。

高檢署指出，自今年2月10日至3月10日止，針對假投資詐騙、成少共犯、非法第三方支付業者、非法幣商業者及不動產詐騙等高發性電信詐欺類型，強化查緝及追訴，全國各地檢署共查獲3180件、4524人(含車手2986人)，羈押663人，查獲機房21座、水房26座，並查扣犯罪不法所得1億9312萬餘元、泰達幣203萬7837顆，不動產13筆、豪車24輛等，成效卓著，其中包括北檢偵辦的「斬金行動」。

另外，雲林地檢署起訴「假幣店、真水房」、「假物流，真車手」詐騙集團，被害金額達31億元，被告遭檢察官起訴求刑20年。

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北檢偵辦「斬金行動」即偵查終結。記者張宏業／攝影