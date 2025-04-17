513大停電 台電4人遭罰款、記過

2021年「513」大停電，全台多處晚間陷入黑暗。圖／聯合報系資料照 「五一三」大停電衝擊全台，監察院彈劾台電公司高屏供電區營運處長吳清木、變電所經理潘信志、維護課課長楊宗霖、綜合研究所電力設備試驗組長陳邁夫。懲戒法院昨認定四人怠忽職守，判退休的吳罰款廿萬元，楊與陳各記過二次、潘記過一次。

二○二一年五月十三日台電路北超高壓變電所匯流排故障，釀高雄興達電廠跳機，台電分區輪流供電，影響全台一○一○萬戶次，時任經濟部長王美花形容匯流排就像「延長線的插座」，一旦故障，有電也無法傳輸，詎料又發生因單一機組故障而限電的「五一七」大停電。

懲戒法院認為，潘信志、楊宗霖明知路北超高壓變電所供電中設備隔離開關於二○二一年四月六日至五月十三日為管制點，應依相關規定切實執行掛卡、警示標示、上鎖及巡視等管制措施，卻未指導監督所屬落實；路北超高壓變電所採購工程，由吳清木掌握與督導，他未能督導做好管制措施與標準作業程序；陳邁夫未督導他指派完工竣驗人員，落實完工試驗事前現場安全作業程序。

懲戒法院認為，四人執行職務未謹慎勤勉、力求切實，工作紀律鬆散，路北超高壓變電所清除事故時間不到一秒，仍致興達電廠、通霄電廠機組等緊急降載，影響設備運轉安全及供電穩定，台電執行六輪全台緊急分區停電，五小時後才全面解除限電。

懲戒法院認為，中興電工機械公司未盡工區管理、巡視責任，台電輸變電工程處南區施工處對中興電工的工區管理監督不周。