台鹽綠能案 陳啟昱翻供：4910萬是借貸

台鹽綠能前董事長陳啟昱。圖／聯合報系資料照 台南地方法院昨首度開台鹽綠能光電弊案準備程序庭，台綠前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌、鴻暉國際公司負責人蘇俊仁被控達成土地開發服務費分潤協議，讓台鹽、台綠損失近四億元。陳啓昱移審接押時坦承犯行，昨改口否認犯罪，指來自鴻暉四九一○萬元是借貸。

陳啓昱說，移審時因律師認為坦承較有可能交保，為獲交保只好先承認，但仍被羈押，事後證據慢慢浮現，發現許多證據與事實不符，因而否認犯罪，除為自己權利，也爭取公平審判機會。

他表示，蘇俊仁確曾匯四九一○萬元到他的甲存帳戶，因他被朋友拖累，幫人擔保，支票也借人使用，但對方倒了，他一旦跳票，職務會有問題，因此拜託蘇幫忙處理債務，「這筆錢是借貸關係」。

法官詢及蘇俊仁等人百分之四十分潤，陳啓昱說，蘇等人找他談綠能，公司規畫成立相關業務共同推動合作，他長期擔任民代，人際及土地取得多少有些幫助，互相成事，「我該應該分得應有的利益」，且有資金上需求，財務上也能抵債。

陳啓昱說，他提出百分之四十分潤，沒有文字協議，只有口頭要求，大家合作，扣除成本後分配，他以為是共識，沒想到「他（蘇俊仁）並不承認」。

陳啓昱律師認為，台綠成立時，基於風險考量，即定位土地案場管理平台並非土地開發商，鴻暉等業者找可供開發土地，取得土地使用同意書後將土地整合，提供台綠規畫，再由台綠洽詢電業商投資，簽訂勞務合約，土地管理、申請設立、場域設計及漁場管理合約等，台綠可分別向電業商收取管理服務費，再進行案場規畫、申請、設立及管理事項。

律師表示，台綠只對光電場規畫、管理獲取利潤，並未提供土地開發，台綠既未成立土地開發事業，自然無法獲得土地開發利潤，檢方起訴與事實有差異。陳啓昱否認犯行，僅承認部分客觀事實，南院決定五月廿一日再開準備庭。