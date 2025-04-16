快訊

日方赴美談判關稅、軍事支持費用 川普曝將親自出席

比特犬緊咬柴犬狠甩畫面曝光 眾人持棍棒驅趕「兩狗雙亡」

傳陸願與美協商 但盼川普「放尊重點」…人民幣短線走升

聽新聞
0:00 / 0:00

機車改排登錄檢測與監理變更落差大 警執勤惹議

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

改裝噪音車擾民，環境部今年元月推動機車改裝排氣管認證管理新制後，各地檢測量能不足「大塞車」，多縣市未能在3月底完成申請改裝排氣管車輛檢測和變更登記，為此延後，卻發現縣市環保局完成檢測車輛，與監理站完成變更登記的車輛出現重大落差，引起警方執勤困擾爭議。

環境部為推動改裝排氣管車輛噪音認證管理制度，車輛檢測登錄緩衝期為今年1至3月，改裝排氣管車輛須完成檢測和監理站變更登記，預定4月起，未檢測、完成變更登記車輛，警方查獲可處900至1800元，測出噪音不合格，依噪音管制法加罰1800至3600元。

統計至3月底，六都改裝排氣管車輛認證檢測率，桃園市與新北市達99%、台南市98%、台中市86%、高雄市84%、台北市81%；桃園改裝排氣管機車登錄檢測1萬158件，未檢驗認證比例0.53%，改裝機車自主認達到99.47%。

不過，根據新竹監理所統計至3月底，改裝機車排氣管檢測合格後、完成變更登記件數，桃園市3186件、新竹縣688件、新竹市441件、苗栗縣624件，桃竹苗合格檢測和變更登記改裝排氣管車輛，總計4939件。

監理站統計完成檢測和變更登記車輛件數，與環保局統計完成改裝排氣管登錄檢測件數完全不符，以桃園市環保局統計件數為例，完成監理站變更登記的改裝排氣管車輛僅約三成一，差距相當大，引發外界質疑。

桃園市府環保局認為，環境部推動改裝排氣管機車登錄管理制度，為鼓勵民眾檢測登錄，「未規定桃園車子只能桃園檢測」，開放各縣市民眾就近登錄檢測，採服務性質，在桃園登錄檢測車輛、未必是桃園車籍，才會出現環保局完成檢測車輛件數與監理站完成變更登記車輛件數落差很大原因。

各縣市完成登錄檢測進度落後，影響4月推動改裝排氣管車輛管理上路時效，環境部研議延至5月，卻造成警方執法困擾，桃園警方針對已登錄尚未完成檢測變更登記的改裝排氣管車輛，一旦攔查採取「暫且免罰」，警方強調，若取締發現改裝車輛未上網登錄檢測、未完成變更登記，即便噪音未超標，仍將依法開罰。

機車改裝排氣管登錄檢驗變更新制，環警聯合稽查取締未登錄檢測機車開罰。圖／警方提供
機車改裝排氣管登錄檢驗變更新制，環警聯合稽查取締未登錄檢測機車開罰。圖／警方提供
機車改裝排氣管登錄檢驗變更新制，環警聯合稽查取締未登錄檢測機車開罰。圖／警方提供
機車改裝排氣管登錄檢驗變更新制，環警聯合稽查取締未登錄檢測機車開罰。圖／警方提供
機車改裝排氣管登錄檢驗變更新制，環警聯合稽查取締未登錄檢測機車開罰。圖／警方提供
機車改裝排氣管登錄檢驗變更新制，環警聯合稽查取締未登錄檢測機車開罰。圖／警方提供

桃園 環保局 監理站

延伸閱讀

台比合作 港男運輸藏毒行李箱桃園轉機遭攔截逮捕

桃園AI施工揚塵監測系統 成世界氣候高峰會亮點

鼓勵兒童培養閱讀 桃園兒童美術館花樣多

獨角仙食物被砍！新竹千甲空品區光蠟樹遭鋸斷 市府報警

相關新聞

NCC又輸了！ 中天播「小韓粉」免罰60萬確定

國家通訊傳播委員會（NCC）認定中天新聞利用兒童連結高雄市前市長韓國瑜，妨害兒童身心健康，裁罰60萬元。中天提行政訴訟但...

獨／不讓養羊房客怒縱火…台中興中街火警6死 女房東否認堆積雜物

台中興中街華廈在3年前大火，釀6死悲劇，一審認定莊姓女房東堆積雜物，鄭姓房客因不滿莊女不讓養羊，衍生爭執後縱火，一審判莊...

為民調辱罵柯文哲「雜碎」、「小丑」 吳子嘉今認罪 近日宣判

美麗島電子報董事長吳子嘉認民眾黨前主席柯文哲、政治評論員黃光芹批評美麗島電子報的民調是假，以不堪入耳詞彙連環批評柯、黃女...

新光三越氣爆 檢再傳台中店1幹部…新光增至6名被告

台中新光三越2月13日氣釀5死30多人輕重傷，台中地檢署偵辦2個月，上周五（11日）首度傳訊10名被告到案，當中包括新光...

機車改排登錄檢測與監理變更落差大 警執勤惹議

改裝噪音車擾民，環境部今年元月推動機車改裝排氣管認證管理新制後，各地檢測量能不足「大塞車」，多縣市未能在3月底完成申請改...

513大停電台電4人被認定怠忽職守 懲戒結果出爐

監察院調查2021年「513」與「517」大停電，「513」因人為誤操作而引起接地故障，「517」因單一機組故障而限電，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。