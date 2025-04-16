機車改排登錄檢測與監理變更落差大 警執勤惹議
改裝噪音車擾民，環境部今年元月推動機車改裝排氣管認證管理新制後，各地檢測量能不足「大塞車」，多縣市未能在3月底完成申請改裝排氣管車輛檢測和變更登記，為此延後，卻發現縣市環保局完成檢測車輛，與監理站完成變更登記的車輛出現重大落差，引起警方執勤困擾爭議。
環境部為推動改裝排氣管車輛噪音認證管理制度，車輛檢測登錄緩衝期為今年1至3月，改裝排氣管車輛須完成檢測和監理站變更登記，預定4月起，未檢測、完成變更登記車輛，警方查獲可處900至1800元，測出噪音不合格，依噪音管制法加罰1800至3600元。
統計至3月底，六都改裝排氣管車輛認證檢測率，桃園市與新北市達99%、台南市98%、台中市86%、高雄市84%、台北市81%；桃園改裝排氣管機車登錄檢測1萬158件，未檢驗認證比例0.53%，改裝機車自主認達到99.47%。
不過，根據新竹監理所統計至3月底，改裝機車排氣管檢測合格後、完成變更登記件數，桃園市3186件、新竹縣688件、新竹市441件、苗栗縣624件，桃竹苗合格檢測和變更登記改裝排氣管車輛，總計4939件。
監理站統計完成檢測和變更登記車輛件數，與環保局統計完成改裝排氣管登錄檢測件數完全不符，以桃園市環保局統計件數為例，完成監理站變更登記的改裝排氣管車輛僅約三成一，差距相當大，引發外界質疑。
桃園市府環保局認為，環境部推動改裝排氣管機車登錄管理制度，為鼓勵民眾檢測登錄，「未規定桃園車子只能桃園檢測」，開放各縣市民眾就近登錄檢測，採服務性質，在桃園登錄檢測車輛、未必是桃園車籍，才會出現環保局完成檢測車輛件數與監理站完成變更登記車輛件數落差很大原因。
各縣市完成登錄檢測進度落後，影響4月推動改裝排氣管車輛管理上路時效，環境部研議延至5月，卻造成警方執法困擾，桃園警方針對已登錄尚未完成檢測變更登記的改裝排氣管車輛，一旦攔查採取「暫且免罰」，警方強調，若取締發現改裝車輛未上網登錄檢測、未完成變更登記，即便噪音未超標，仍將依法開罰。
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