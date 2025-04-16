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513大停電台電4人被認定怠忽職守 懲戒結果出爐

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

監察院調查2021年「513」與「517」大停電，「513」因人為誤操作而引起接地故障，「517」因單一機組故障而限電，台電時任高屏供處長吳清木、路北超高壓變電所經理潘信志、維護課課長楊宗霖、綜合研究所電力設備試驗組組長陳邁夫4人都被懲戒法院認定怠忽職守，今判吳罰款20萬元、楊與陳記過2次、潘記過1次。

路北超高壓變電所「345kV氣體絕緣開關設備及氣體絕緣輸電線路」關於隔離開關DS3541設備本體的組立安裝，屬採購案第1階段工程範圍，DS3541完工竣驗後，2020年7月1日送電加入系統，由台電高屏供電區營運處接管，路北超高壓變電所負責管制。

楊宗霖、潘信志因2021年4月6日現場管制負責人石明輝針對關鍵管制點DS3541實施閉鎖電源開關後，未依規定填掛「閉鎖設備管制卡」、未於DS3541控制開關黏貼警示膠帶及將新3540LCC箱上鎖，致未察覺異狀；吳清木綜理高屏供電業務，卻怠於掌握送電設備安全維護、事故預防等狀況及監督DS3541管制點管制措施的具體實施情形，導致高屏供對DS3541管制點的風險管控（防呆）機制失靈。此外，陳邁夫也怠於督導落實完工試驗的安全作業程序，釀成「513」事故。

懲戒法院審酌「513」事故，是因為第4階段施工期間，對轄管供電中設備DS3541的各項管制措施缺漏、綜研所完工竣驗人員對GIS設備完工試驗事前及現場的安全作業程序知識不足，且未落實安全作業程序。這起事故導致興達電廠、通霄電廠機組等緊急降載，陸續影響電力供電量合計約220萬瓩，系統頻率快速下降，自動啟動低頻電驛卸載，台電公司評估供電能力不足，為確保全國電力系統穩定，因此於同日下午3點起執行六輪全台緊急分區停電，同日晚上8點全面解除限電，影響設備運轉安全及供電穩定。

懲戒法院認為楊宗霖、潘信志、陳邁夫、吳清木都怠忽職守，不過「513」事故事發後路北超高壓變電所匯流排保護電驛動作正確，迅速隔離故障的一號匯流排，運轉中345kV三迴線正常供電，事故清除時間僅3.55週波，未及1秒，符合台電公司「輸電系統規劃準則」6周波（0.1秒）要求。

中興電工相關人員同樣是肇事原因，懲戒法院衡量吳清木等4人任職公務員期間的成績，與吳（屆齡退休）坦認違失，行為後已悔悟，以及楊宗霖、潘信志、陳邁夫都否認有執行職務違失的態度，事後參與事故原因調查程序、修改既有規範，分別懲戒。

2021年「513」大停電，全台多處晚間陷入黑暗。圖／聯合報系資料照
2021年「513」大停電，全台多處晚間陷入黑暗。圖／聯合報系資料照

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