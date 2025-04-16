NCC上訴遭駁回 中天播「小韓粉」免罰60萬確定

國家通訊傳播委員會（NCC）認定中天新聞利用兒童連結高雄市前市長韓國瑜，妨害兒童身心健康，裁罰60萬元。中天提行政訴訟但敗訴，最高行政法院廢棄、發回，台北高等行政法院更一審認定原處分適用衛廣法有誤應撤銷，判決中天勝訴；NCC上訴，最高行今判上訴駁回確定。

中天新聞台2019年4月2日播出「扁錄影罵韓，小韓粉邊罵邊哭為什麼要罵韓國瑜」，民眾檢舉新聞利用兒童突顯特定人物，違反衛星廣播電視法，NCC據以裁罰中天60萬元。

中天提告抗罰，主張NCC並未傳訊女童或家人，查明女童是否願意被拍攝、女童是否感到不適、有無大人操縱，即自行認定影響女童的身心健康，處分有違誤。一審時，法官以NCC作成原處分前的相關程序符合規定，判中天敗訴；案經上訴，最高行政法院認為NCC應依職權調查新聞如何妨害收視兒童或少年身心健康，廢棄原判決並發回更審。

北高行更一審指出，原處分既是以中天違反衛廣法禁止義務而予以裁罰，則應遵守法定原則，不過，NCC於審酌中天是否違反衛廣法處罰要件時，不是適用收視兒童或少年角度，原處分適用法規不當。

更一審指NCC認定中天新聞播放由成年人拍攝兒童支持特定政治人物影片，且全程未打馬賽克及變聲處理，不過，原處分理由是針對「被拍攝兒童之身心健康受損」，適用衛廣法第27條第3項第2款規定錯誤。更一審認為基於錯誤法條涵攝下所為的判斷，必然影響裁處內容的裁量行使，此屬行政裁量權範圍，行政法院無從介入也不得代替NCC裁量，NCC作成原處分違法，應該撤銷。