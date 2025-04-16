法務部民選檢審委員改選 台高檢蔡偉逸179票是委員長
法務部檢察官人事審議委員會民選委員昨天在全國投票、今天開票，現任台灣高檢署檢察官蔡偉逸得179票最高當選，依慣例將成為下屆民選委員委員長，舉足輕重。
檢審會民選委員主要工作負責推薦入圍的檢察長、一審主任檢察官等名單，再送請法務部長圈選，每年選舉都受圈內矚目。
這屆有10人競選應選9人，得票數極為平均「高不過200低不過100」，代表士林地檢署參選的主任檢察官羅韋淵獲101票，以5票之差落馬。
相關候選人得票數依高低依序是蔡偉逸179票、台北地檢署主任檢察官郭進昌150票、橋頭地檢署主任檢察官蘇恆毅146票、新北地檢署主任檢察官鄭淑壬145票、台中地檢署主任檢察官陳信郎143票、嘉義地檢署檢察官黃天儀127票、台南地檢署主任檢察官王聖豪118票、桃園地檢署主任檢察官陳淑蓉114票、花蓮地檢署檢官江昂軒106票。
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