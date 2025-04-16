陸男除夕夜駕舢舨闖高登島海域 檢方起訴求從重量刑

一名大陸籍庄姓男子在今年1月28日農曆除夕夜間，駕駛舢舨自大陸地區出發，關閉AIS船舶自動識別系統後，擅自闖入馬祖北竿鄉高登島附近的軍事管制區週邊禁止限制水域暫泊，遭海巡人員當場查獲。連江地檢署今天偵結提起公訴，請求法院定罪並從重量刑，以維護兩岸互動秩序。

福建連江地方檢察署今天表示，庄男深夜駕駛舢舨到高登島附近的水域，檢察長林彥良獲報，立即指揮海洋委員會海巡署艦隊分署偵辦當場查獲，庄男落網時聲稱「投奔我國」，但經調查，其行為已構成非法進入我國禁止限制水域之犯罪事實，由於高登島屬國軍重點防衛之軍事管制區域，案情涉及我國國防與安全，檢方遂向福建連江地方法院聲請羈押獲准，目前庄男仍在押中。

承辦此案的主任檢察官蔡杰承表示，偵辦期間除傳喚相關人員，也將庄男持用手機進行還原與鑑識，以釐清是否涉及中國對台所謂「灰色侵擾」行動，初步調查未發現其與中共勢力有直接聯繫，暫排除政治操作動機。但檢方認為庄男擅闖軍事敏感區域，對我國國境安全造成重大威脅，仍決定依法起訴，並請求法院予以從重判決，以發揮嚇阻作用。