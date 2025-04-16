快訊

疑掃墓起火…男全身慘遭火吻 最後一刻手機求救成遺言

桃園擱淺海豚死前曾二度中彈 專家解剖曝驚人發現：不死也半條命

日美聯演針對台海場景？陸國防部：軍事挑釁將付出難以承受代價

陸男除夕夜駕舢舨闖高登島海域 檢方起訴求從重量刑

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

一名大陸籍庄姓男子在今年1月28日農曆除夕夜間，駕駛舢舨自大陸地區出發，關閉AIS船舶自動識別系統後，擅自闖入馬祖北竿鄉高登島附近的軍事管制區週邊禁止限制水域暫泊，遭海巡人員當場查獲。連江地檢署今天偵結提起公訴，請求法院定罪並從重量刑，以維護兩岸互動秩序。

福建連江地方檢察署今天表示，庄男深夜駕駛舢舨到高登島附近的水域，檢察長林彥良獲報，立即指揮海洋委員會海巡署艦隊分署偵辦當場查獲，庄男落網時聲稱「投奔我國」，但經調查，其行為已構成非法進入我國禁止限制水域之犯罪事實，由於高登島屬國軍重點防衛之軍事管制區域，案情涉及我國國防與安全，檢方遂向福建連江地方法院聲請羈押獲准，目前庄男仍在押中。

承辦此案的主任檢察官蔡杰承表示，偵辦期間除傳喚相關人員，也將庄男持用手機進行還原與鑑識，以釐清是否涉及中國對台所謂「灰色侵擾」行動，初步調查未發現其與中共勢力有直接聯繫，暫排除政治操作動機。但檢方認為庄男擅闖軍事敏感區域，對我國國境安全造成重大威脅，仍決定依法起訴，並請求法院予以從重判決，以發揮嚇阻作用。

連江縣地檢署也呼籲，連江縣為我國台灣與大陸地區間的特殊鄰接地帶，執法以確保台灣地區安全與民眾福祉為先，大陸地區人民入台本有合法適當管道，應恪遵台灣地區與大陸地區人民關係條例、入出國移民法等相關規範，善意互動往來，如有非法侵擾我方軍事管制區及禁限制水域之行為，均將依法嚴懲不貸，以維兩岸互動秩序。

一名中國籍庄姓男子在今年農曆除夕夜間，自大陸駕舢舨出發，擅自闖入馬祖北竿鄉高登島附近的軍事管制區暫泊，遭海巡人員當場查獲，連江地檢署今天偵結提起公訴，請求法院定罪並從重量刑。圖／檢方提供
一名中國籍庄姓男子在今年農曆除夕夜間，自大陸駕舢舨出發，擅自闖入馬祖北竿鄉高登島附近的軍事管制區暫泊，遭海巡人員當場查獲，連江地檢署今天偵結提起公訴，請求法院定罪並從重量刑。圖／檢方提供

海巡署 福建 馬祖

延伸閱讀

連江縣警局：今年已取締5起酒駕 籲勿以身試法

喪屍煙彈流入湖口軍營 竹檢軍法起訴：損害戰力籲從重量刑

游智彬嗆1995年就註銷福建戶口 移民署：經查證確實沒繳證明

囂張走私46次！金門密艙遊艇走私案 地院判12人均有罪

相關新聞

NCC上訴遭駁回 中天播「小韓粉」免罰60萬確定

國家通訊傳播委員會（NCC）認定中天新聞利用兒童連結高雄市前市長韓國瑜，妨害兒童身心健康，裁罰60萬元。中天提行政訴訟但...

獨／不讓養羊房客怒縱火…台中興中街火警6死 女房東否認堆積雜物

台中興中街華廈在3年前大火，釀6死悲劇，一審認定莊姓女房東堆積雜物，鄭姓房客因不滿莊女不讓養羊，衍生爭執後縱火，一審判莊...

為民調辱罵柯文哲「雜碎」、「小丑」 吳子嘉今認罪 近日宣判

美麗島電子報董事長吳子嘉認民眾黨前主席柯文哲、政治評論員黃光芹批評美麗島電子報的民調是假，以不堪入耳詞彙連環批評柯、黃女...

新光三越氣爆 檢再傳台中店1幹部…新光增至6名被告

台中新光三越2月13日氣釀5死30多人輕重傷，台中地檢署偵辦2個月，上周五（11日）首度傳訊10名被告到案，當中包括新光...

法務部民選檢審委員改選 台高檢蔡偉逸179票是委員長

法務部檢察官人事審議委員會民選委員昨天在全國投票、今天開票，現任台灣高檢署檢察官蔡偉逸得179票最高當選，依慣例將成為下...

陸男除夕夜駕舢舨闖高登島海域 檢方起訴求從重量刑

一名大陸籍庄姓男子在今年1月28日農曆除夕夜間，駕駛舢舨自大陸地區出發，關閉AIS船舶自動識別系統後，擅自闖入馬祖北竿鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。