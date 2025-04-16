不滿被解僱大鬧總店…健身教練遭警大外割制伏 法院：依法逮捕

在連鎖健身房當教練的薛女，因不滿被解雇，昨天跑到北市中山區的總店吵鬧，稱要找老闆索取「非自願離職證明書」，她在店內僵持許久，警方到場呼籲依合法途徑解決也不理會，店家提告侵入住宅，警方當場「大外割」逮捕。薛女認為被違法逮捕聲請提審，台北地院裁定駁回，認定員警依法逮捕符合程序。

中山警方表示，15日晚上10點28分，中山區南京東路二段的地下一樓某健身房遭滋擾，詢問了解，薛女（31歲）疑因薪資問題滋擾店家，警方到場見她情緒激動大聲喧嘩，以手機攝錄店家要求提供非自願離職單，現場負責人李姓男子（33歲）不堪其擾報警，提告侵入住宅罪。

警方原本好說歹說，孰料薛女仍情緒激動不離去，反而控訴警察性騷擾，指責「注意你的手」，經多次勸導無效依法逮捕，並聯繫家人到場；員警事後一度協助她就醫，穩定情緒。

據了解，薛女先前任職在「MORE FIT健身房」萬芳店，擔任教練，去年11月因故被解僱，她要求拿非自願離職證明書，好申請失業給付，卻被告知要去松江南京店的總店找老闆拿，才會來來中山區。