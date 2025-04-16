獨／不讓養羊房客怒縱火…台中興中街火警6死 女房東否認堆積雜物

台中興中街華廈在3年前大火，釀6死悲劇，一審認定莊姓女房東堆積雜物，鄭姓房客因不滿莊女不讓養羊，衍生爭執後縱火，一審判莊女7年徒刑、鄭男無期徒刑，二審今開準備程序，莊女未請律師，她主張，全案是檢方抹黑，身為房東會維持整潔，有40多間空房間，通道雜物都非她堆積，否認犯罪。

興中街華廈6死火警，今天下午在台中高分院開準備程序庭，莊姓女房東被檢方起訴涉違反廢棄物清理法、公共危險致死等罪，莊女今當庭否認犯罪，強調華廈隔壁空地的廢棄物是蕭姓業者所棄置，還誣賴她有收取500元代價，蕭棄置時，她根本不在場，而且依照蕭棄置的數量，處理費用可能需要1萬元，不可能只收500元。

莊女也說，興中街的華廈是她的養老老本，身為房東本來就會維護整潔，「不然誰來要租」，沒有從事資源回收工作，也沒有將二手衣物、書報雜誌、床墊家具棄置在公共通道，「都不是我丟的」，檢察官在起訴書「抹黑」，她有40多間房間，物品都會放在空房間內。

莊女還說，一個老人管理一棟華廈已經夠忙，沒有時間再從事資源回收工作，只會協助處理該棟華廈的垃圾，分類、整理資源回收物，6名死者死在房間與電梯口，跟逃生通道有沒有阻塞沒有關係，她也沒有堆積、阻塞，對一審指控的罪名都提起上訴。

檢警調查，莊姓女房東（72歲）2012年10月22日購買興中街房子，將頂樓加蓋成9樓（因無4樓，實際8層樓）再分隔成43間房，除1、2樓自用外，剩下41間間以每月6000元至8000元不等出租。

莊婦同時從事資源回收，在華廈1至9樓梯、走廊、陽台，堆放大量二手衣物、書報雜誌、床墊及家具，已達阻塞逃生通道程度，租客都只能透過電梯進出。

2022年3月6日，莊婦因鄭姓房客（42歲）因欠租、在房間飼養羊等問題，要求鄭即刻搬離，鄭不滿持打火機點燃二樓樓梯口的塑膠袋後，延燒堆積雜物引發火勢，6名租客命喪火窟，另造成6名房客受傷。