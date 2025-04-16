46台比特幣挖礦機日夜運作 他竟竄改電表…台電估損失700萬元

吳姓男子在親戚家透天厝放置46台礦機及設備，運作比特幣虛擬貨幣礦場挖礦，他為了節省電費，竟竄改電表，導致台電都收不到實際電費；台南市警第五分局昨天將吳逮捕，台電當場測得電流量高達100安培以上，初估近幾個月來因此損失電費約700萬元。

43歲吳姓男子本身從事販賣、維修電腦設備，同時也有進貨虛擬貨幣挖礦機，他利用台南市仁德區親戚家一處透天厝，在4樓頂樓放置46台礦機及設備，運作比特幣虛擬貨幣礦場挖礦；由於挖礦機必須避免過熱，吳在機器旁還放置超大型冷氣機，並有多個電風扇。

吳姓男子的機器加冷氣機等設備全力啟動時，計算每個月電費至少要20萬，為了節省電費，竟動起歪腦筋，在電表動手腳，譬如使用3萬度的電，更動指針，改成1千度；台電每次抄電表，都收不到吳的實際用電電費，研判有異。

台電去年8月向台南市警第五分局偵查隊報案，指出該處透天厝用電量異常，電表度數卻顯示僅有一般民宅度數；警方接獲報案，初步懷疑是種植大麻，因大麻成長，需要植物生長燈、冷氣、抽風機、電風扇、除濕機、加濕器、電暖爐等，也會導致大量用電。

警方經長期蒐證，昨天會同台電稽查人員，持搜索票前往透天厝執行搜索，結果查獲非法竊電的虛擬貨幣礦場，查扣46台礦機及設備；台電人員發現電表鎖頭遭破壞，玻璃蓋有取下痕跡，確認指針被竄改，導致度數顯示不正確。

台電人員在現場46台礦機、設備及冷氣開啟的環境下，測得電流高達100安培以上，初估近幾個月來，因此損失電費約700萬元，詳細損失仍待進一步查核；據了解，一般一家四口若家中電器全開，也僅約20安培，吳的電流量是5倍以上。

警方指出，吳姓男子竄改電表，規避稽查，無視現場電路設備不良，若再不改善，可能引發電線走火、公共危險等災害；警方將吳依詐欺、竊盜等罪嫌移送法辦，將再調查他究竟從何時開始竊電、是否有相關共犯。

據了解，吳將竄改電表犯行推給另一名共犯，但又交代不出對方下落，吳也否認透過虛擬貨幣挖礦獲利，還激動落淚。據專家推算，若46台挖礦機日夜運轉，又不需要負擔電費，7個月時間若運作順利，有機會獲利500萬元。